Российские «Герань-5» могли развивать скорость до 800 км/ч над Украиной
Осинтеры зафиксировали российские беспилотники, которые двигались над северной частью Украины в западном направлении со скоростью, которая могла достигать 700–800 км/ч. Это может свидетельствовать о том, что дроны типа «Герань-5» стали быстрее, однако окончательного подтверждения этой версии нет.
В сообщении Falcon Intel от 16 октября указано, что несколько беспилотников, летевших над севером Украины в направлении западных областей, демонстрировали скорость до 700–800 км/ч.
На обнародованной карте один из маршрутов проходит через район Чернобыльской зоны отчуждения. Возле отметки беспилотника указана скорость 760 км/ч. На другом участке карты зафиксирован показатель 487 км/ч.
Авторы публикации предполагают, что Россия могла усовершенствовать свои дальнобойные ударные дроны «Герань-5», увеличив их скорость.
19 января 2026 года Главное управление разведки Министерства обороны Украины обнародовало технические характеристики российского беспилотника «Герань-5» на портале War&Sanctions. По данным украинской разведки, его крейсерская скорость составляет 450–600 км/ч.
Другие обнародованные характеристики аппарата:
- ориентировочная дальность полета — до 950 км;
- продолжительность полёта — около двух часов;
- полная взлетная масса — 850 кг;
- максимальная высота полета — до 6 км.
Беспилотник оснащен китайским турбореактивным двигателем TELEFLY TF-TJ2000A. По данным украинской разведки, конструкция «Герани-5» имеет сходство с иранским беспилотником Karrar.
Если скорость 700–800 км/ч действительно достигли именно эти аппараты, это превысит ранее обнародованный показатель их крейсерской скорости. В то же время для вывода о новой модификации необходимы дополнительные подтверждения.
Источник: falcon
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