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Российские «Герань-5» могли развивать скорость до 800 км/ч над Украиной

UA NEWS 16 Октября 2026 07:53
Российские «Герань-5» могли развивать скорость до 800 км/ч над Украиной

Осинтеры зафиксировали российские беспилотники, которые двигались над северной частью Украины в западном направлении со скоростью, которая могла достигать 700–800 км/ч. Это может свидетельствовать о том, что дроны типа «Герань-5» стали быстрее, однако окончательного подтверждения этой версии нет.

 

В сообщении Falcon Intel от 16 октября указано, что несколько беспилотников, летевших над севером Украины в направлении западных областей, демонстрировали скорость до 700–800 км/ч.

На обнародованной карте один из маршрутов проходит через район Чернобыльской зоны отчуждения. Возле отметки беспилотника указана скорость 760 км/ч. На другом участке карты зафиксирован показатель 487 км/ч.

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Авторы публикации предполагают, что Россия могла усовершенствовать свои дальнобойные ударные дроны «Герань-5», увеличив их скорость.

19 января 2026 года Главное управление разведки Министерства обороны Украины обнародовало технические характеристики российского беспилотника «Герань-5» на портале War&Sanctions. По данным украинской разведки, его крейсерская скорость составляет 450–600 км/ч.

Другие обнародованные характеристики аппарата:

  • ориентировочная дальность полета — до 950 км;
  • продолжительность полёта — около двух часов;
  • полная взлетная масса — 850 кг;
  • максимальная высота полета — до 6 км.

Беспилотник оснащен китайским турбореактивным двигателем TELEFLY TF-TJ2000A. По данным украинской разведки, конструкция «Герани-5» имеет сходство с иранским беспилотником Karrar.

Если скорость 700–800 км/ч действительно достигли именно эти аппараты, это превысит ранее обнародованный показатель их крейсерской скорости. В то же время для вывода о новой модификации необходимы дополнительные подтверждения.

Источник: falcon

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