Генеральный штаб сообщил о 260 боевых столкновениях за сутки и назвал самые горячие направления в Донецкой области

За прошедшие сутки на фронте произошло 260 боевых столкновений между украинскими защитниками и российскими войсками. Наибольшее количество вражеских штурмов было зафиксировано на Покровском и Константиновском направлениях.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки агрессор совершил две штурмовые операции, нанёс один авиационный удар с применением одной кассетной бомбы, осуществил 55 обстрелов позиций наших войск и населённых пунктов, два из них — с применением РСЗО.

На Южно-Слобожанском направлении украинские подразделения отразили 12 атак противника. Захватчики атаковали в районах населенных пунктов Избицкое, Терново, Охримовка, Чугуновка, Николаевка, Рыбалчино, а также в направлении Захаровки, Черного и Малой Волчьей.

На Купянском направлении враг 18 раз пытался укрепить свои позиции, проводя наступательные действия в сторону Радьковки.

Попытки вклиниться в нашу оборону были отбиты на Лиманском направлении, где оккупанты семь раз атаковали в сторону населенных пунктов Колодязи, Лиман и недалеко от Масляковки.

На Славянском направлении противник совершил две атаки в районе Кривой Луки.

На Краматорском направлении противник штурмовых действий не проводил.

На Константиновском направлении зафиксировано 22 атаки. Захватчики вели наступательные действия в районе населенного пункта Константиновка и в сторону Новоселовки, Николайполя, Новопавловки, Торецкого, Грузского, Вольного и Молодецкого.

На Покровском направлении враг совершил 35 атак. Оккупанты пытались продвинуться в сторону населенных пунктов Белицкое, Дорожное, Новый Донбасс, Черниговка, Светлое, Доброполье, Новогришино, Гулево, Сергеевка, Мирное, Молодецкое, Муравка и Новопавловка.

На Александровском направлении враг один раз штурмовал в сторону Березового.

На Гуляйпольском направлении оккупанты 16 раз атаковали позиции наших защитников. Враг пытался продвинуться в сторону населенных пунктов Рыбное, Тернуватое, Ровно, Воздвижовка, Горкое, Верхняя Терса, Новоселовка, Гуляйпольское и Омельник.

На Ореховском направлении враг четыре раза пытался атаковать в сторону Павловки и Степногорска.

На Приднепровском направлении оккупанты штурмовых действий не проводили.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ с оперативной информацией по состоянию на 8:00 15 октября.

Вечером в среду, 14 октября, в результате российского удара в Одессе были повреждены квартиры в двух многоэтажных домах. Пострадавших нет, сообщил начальник Одесской городской военной администрации Сергей Лысак.

В Киеве и семи областях зафиксированы отключения электроэнергии из-за атак РФ.

В результате российской атаки в ночь на 14 октября были повреждены все три городские теплоэлектроцентрали Киева, а также критически важные энергообъекты в Киевской области. В столице возросло число погибших и раненых после ударов по жилой застройке.

В Хмельницком районе в результате падения обломков российского беспилотника загорелась автозаправочная станция. Двое человек получили легкие ранения.

В ночь на 14 октября в Луцке в результате попадания вражеского беспилотника возник пожар на территории нефтебазы. Возгорание произошло около двух часов ночи.

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