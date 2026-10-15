Россия нанесла удар по Прикарпатью с помощью реактивных дронов, в Коломые раздались взрывы

Утром 15 октября в Коломые Ивано-Франковской области раздались взрывы во время воздушной тревоги. Российские военные направили на город реактивные беспилотники.

Воздушную тревогу в Ивано-Франковской области начали объявлять в 04:02 – ранним утром 15 октября. Тем временем всю ночь реактивные БПЛА российской армии пытались долететь до Запада Украины. Об угрозе для Прикарпатья сообщали Воздушные силы.

По крайней мере один из дронов противника добрался до города Коломыи, там прогремел взрыв. Также были слышны звуки работы средств противовоздушной обороны.

Информации о последствиях атаки по Ивано-Франковской области этой ночью пока не поступало. Угроза на момент публикации миновала – объявлен отбой, но массированный налёт дронов по Украине продолжается.

Обломки сбитого беспилотника упали на территорию одного из предприятий — об этом в 05:40 сообщил мэр Богдан Станиславский в Facebook. Погибших и раненых, к счастью, нет.

Источник: «Суспильне»

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