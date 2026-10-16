The Insider сообщил о поставках Китаем оборудования для российских дронов

Китайская компания Shenzhen Xingkai Technology планирует передать России mesh-модемы для беспилотников, которые могут помочь им проникать глубже на территорию Украины во время атак. Об этом сообщает издание The Insider.

Корреспондент The Insider в Украине изучил меш-модем Xingkai Tech, обнаруженный в беспилотнике «Гербера».

Выдавая себя за российского военного поставщика, расследователь получил доказательства того, что китайский производитель готов сознательно продавать модемы заводу в Алабуге — так называемой экономической зоне страны-агрессора.

Издание отмечает, что mesh-сети являются наиболее практичной технологией для управления российскими БПЛА большой дальности над Украиной. С помощью этой системы российскими беспилотниками можно управлять вручную и передавать им команды во время полёта, используя «пробелы» в украинской ПВО.

По оценкам The Insider, Xingkai Tech занимает около половины рынка мощных mesh-модемов для «Гербер» и «Гераней», поэтому поставки продукции компании имеют большое значение для российских производителей военной техники.

Когда журналисты попросили рассчитать стоимость поставки 500 устройств в Алабугу, производитель выставил счет на 19,5 млн юаней. Это примерно 2,87 млн долларов.

Несмотря на то, что потенциальные покупатели прямо сообщили о военном назначении оборудования, китайская компания продолжила обсуждать сделку. Для оплаты предложили использовать счета в DBS Bank, Ping An Bank и China Merchants Bank.

По оценке The Insider, Shenzhen Xingkai Technology обеспечивает около половины рынка мощных mesh-модемов, предназначенных для российских беспилотников типа «Герань» и «Гербера».

Mesh-сеть — это система связи, в которой устройства могут передавать данные друг другу через промежуточные узлы. Благодаря этому беспилотники способны выполнять роль ретрансляторов сигнала и поддерживать связь с аппаратами, находящимися вне зоны прямого контакта с оператором.

Такие модемы обеспечивают передачу команд между дронами, в частности во время полетов вглубь украинской территории. Это позволяет поддерживать связь между беспилотниками на расстоянии, когда прямой канал связи с оператором недоступен.

По данным расследования, китайские компоненты являются важной частью систем связи, используемых в российских ударных беспилотниках.

Источник: The Insider

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