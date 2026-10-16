По его словам, под вражеским авиационным и дронным террором, а также артиллерийскими обстрелами оказались Широкая Балка, Берислав, Белозерка, Нововоронцовка, Золотая Балка, Александровка, Кизомис, Велетенское, Станислав, Софиевка, Днепровское, Комышаны, Антоновка, Янтарное, Михайловка, Николаевка, Тягинка, Ромашково, Новодмитровка и Херсон.

Повреждены 11 частных домов и автомобиль.

В результате российской агрессии 2 человека погибли, ещё 6 получили ранения.

Об этом глава Херсонской областной государственной администрации Александр Прокудин сообщил в Telegram.

Россия атаковала Ровно, повреждена гражданская инфраструктура.

В Хмельницком утром 16 октября раздались взрывы во время российской воздушной атаки на Украину. Незадолго до этого Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщили о движении реактивного беспилотника в направлении города.

За сутки российские войска нанесли 669 ударов по 48 населенным пунктам Запорожской области. Враг применял авиацию, беспилотники, реактивные системы залпового огня и артиллерию.

Утром 16 октября российские войска атаковали Умань в Черкасской области. В результате удара загорелось многоэтажное здание, пять человек получили травмы.

14 октября российские войска нанесли удары по жилой застройке Запорожья. Под атаку попали несколько улиц частного сектора в Вознесеновском районе города. Есть раненые, повреждены дома.