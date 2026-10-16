Во Львове утром 16 октября раздались повторные взрывы

Российские войска продолжают наносить удары по Украине с помощью беспилотников. Утром 16 октября во Львове вновь раздались взрывы.

Что известно об атаке

В 9:10 стало известно, что российский дрон движется в направлении Львова.

Через 5 минут в городе раздались взрывы.

«Слышна работа ПВО», — сообщил Андрей Садовый.

Как добавили в ОВА, боевой БПЛА был сбит на подлете к Львову.

Вскоре после этого прозвучал отбой, но позже тревогу снова объявили.

Воздушные силы предупредили о еще одном реактивном БПЛА, следующем курсом на Буск во Львовской области с севера.

Повторные взрывы во Львове услышали в 9:45, передают журналисты 24 Канала.

Около 9:57 раздался третий громкий взрыв.

Во Львове прогремели взрывы: работает ПВО.

Ранее РФ нанесла удары КАБами по Харькову, есть погибшие и пострадавшие.

В Богодуховском районе Харьковской области 11 октября российские военные атаковали беспилотником грузовик сельскохозяйственного предприятия. В результате удара погиб водитель.

Также РФ атаковала Харьков и девять населенных пунктов области, есть пострадавшие.

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