Во Львове утром 16 октября раздались повторные взрывы
Российские войска продолжают наносить удары по Украине с помощью беспилотников. Утром 16 октября во Львове вновь раздались взрывы.
Что известно об атаке
В 9:10 стало известно, что российский дрон движется в направлении Львова.
Через 5 минут в городе раздались взрывы.
«Слышна работа ПВО», — сообщил Андрей Садовый.
Как добавили в ОВА, боевой БПЛА был сбит на подлете к Львову.
Вскоре после этого прозвучал отбой, но позже тревогу снова объявили.
Воздушные силы предупредили о еще одном реактивном БПЛА, следующем курсом на Буск во Львовской области с севера.
Повторные взрывы во Львове услышали в 9:45, передают журналисты 24 Канала.
Около 9:57 раздался третий громкий взрыв.
Во Львове прогремели взрывы: работает ПВО.
Ранее РФ нанесла удары КАБами по Харькову, есть погибшие и пострадавшие.
В Богодуховском районе Харьковской области 11 октября российские военные атаковали беспилотником грузовик сельскохозяйственного предприятия. В результате удара погиб водитель.
Также РФ атаковала Харьков и девять населенных пунктов области, есть пострадавшие.