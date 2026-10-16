В Киевской области за сутки в результате российских атак были повреждены 33 объекта
В Киевской области в результате российских атак за последние сутки, по состоянию на утро 16 октября, повреждены 33 объекта, в том числе 25 частных домовладений. Также пострадали два человека.
Об этом областная военная администрация сообщила в Telegram.
В частности, в Бучанском районе повреждены пять частных домовладений, складские помещения и легковой автомобиль. Пострадал один человек.
В Вышгородском районе повреждения получили два частных домовладения, один человек получил травмы.
В Фастовском районе повреждены 18 частных домовладений и три легковых автомобиля.
В Обуховском районе повреждения получил объект инфраструктуры.
Источник: КОВА
Ночь на Волыни была чрезвычайно сложной — область непрерывно атаковали реактивные дроны типа «Шахед». Около 20 вражеских целей было нацелено на регион. В результате атаки повреждены объекты гражданской и критической инфраструктуры.
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