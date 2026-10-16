В Киевской области за сутки в результате российских атак были повреждены 33 объекта

В Киевской области в результате российских атак за последние сутки, по состоянию на утро 16 октября, повреждены 33 объекта, в том числе 25 частных домовладений. Также пострадали два человека.

Об этом областная военная администрация сообщила в Telegram.

В частности, в Бучанском районе повреждены пять частных домовладений, складские помещения и легковой автомобиль. Пострадал один человек.

В Вышгородском районе повреждения получили два частных домовладения, один человек получил травмы.

В Фастовском районе повреждены 18 частных домовладений и три легковых автомобиля.

В Обуховском районе повреждения получил объект инфраструктуры.

Источник: КОВА

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