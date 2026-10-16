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На Волыни после массированной атаки дронов без электричества остались 370 тысяч абонентов

UA NEWS 16 Октября 2026 09:23
На Волыни после массированной атаки дронов без электричества остались 370 тысяч абонентов

Ночь на Волыни была чрезвычайно тяжелой — область подвергалась непрерывным атакам реактивных дронов типа «Шахед». Около 20 вражеских целей было нацелено на регион. В результате атаки повреждены объекты гражданской и критической инфраструктуры.

По состоянию на 08:00 без электроснабжения остались 370 тысяч абонентов. Восстановительные работы продолжаются.

В Маневичах пострадало частное предприятие. Есть двое раненых, судьба ещё 5 человек пока неизвестна.

В Луцке пострадало предприятие с иностранными инвестициями. Здесь, к счастью, никто не пострадал.

«Берегите себя и своих близких. В течение дня прошу не игнорировать сигналы воздушной тревоги и держаться подальше от торговых центров и мест скопления людей», — отметил и.о. начальника Волынской ОГА Роман Романюк.

 Об этом сообщает и.о. начальника Волынской ОГА Роман Романюк.

 В Хмельницком утром 16 октября прогремели взрывы во время российской воздушной атаки на Украину. Незадолго до этого Воздушные силы Вооружённых сил Украины сообщили о движении реактивного беспилотника в направлении города.

За сутки российские войска нанесли 669 ударов по 48 населенным пунктам Запорожской области. Враг применял авиацию, беспилотники, реактивные системы залпового огня и артиллерию. 

Утром 16 октября российские войска атаковали Умань в Черкасской области. В результате удара загорелось многоэтажное здание, пять человек получили травмы.

14 октября российские войска нанесли удары по жилой застройке Запорожья. Под атаку попали несколько улиц частного сектора в Вознесеновском районе города. Есть раненые, повреждены дома.

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