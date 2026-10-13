В России стоимость страхования складов выросла в десятки раз из-за ударов дронов

В России отмечается стремительный скачкообразный рост стоимости страхования складских помещений и имущества. По данным аналитиков сервиса «Полис.онлайн» и фонда «Рентал про», по итогам третьего квартала 2026 года средний тариф на страхование складов в годовом исчислении вырос в 13–20 раз, а по сравнению с предыдущим кварталом — почти в 7 раз.

Основной причиной резкого подорожания стали систематические удары украинских беспилотников по крупным логистическим объектам агрессора, в частности по складам ведущих маркетплейсов Wildberries и Ozon. В страховой компании «Ренессанс страхование» сообщили, что стоимость полиса для складов класса «А» только за период с июня по сентябрь выросла в 37,5 раза — с 0,08–0,15% до 3–5% от общей страховой суммы. По оценкам компании Mains, страхование объекта с запасами на 10 млрд рублей сейчас обходится до 500 млн рублей против 20–25 млн рублей годом ранее.

Аналитики Data Insight оценивают общий ущерб Wildberries от потери инфраструктуры в 147–280 млрд рублей, а Ozon — примерно в 100 млрд рублей. На фоне регулярных атак российские страховщики также сократили срок фиксации ставок по рискам поражения БПЛА с 12 до 6 месяцев.

Источники: издание, сервис «Полис.онлайн».

Российский маркетплейс Ozon объявил, что с 13 октября прекращает действие программа страхования «Ингостраха» для продавцов от массовых повреждений товаров и атак беспилотников.

Продавцы Wildberries заявили о задержке выплат на 20 млрд рублей.

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