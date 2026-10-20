Россия разрушила часть предприятия «2К» в Хмельницком

Украинско-немецкое предприятие «2К», производящее бытовую химию, косметику для волос и средства личной гигиены, понесло значительные разрушения в результате российского нападения на Хмельницкий 19 октября 2026 года. Работа предприятия приостановлена.

В результате российского нападения 19 октября производственные мощности компании «2К» получили значительные повреждения. В частности, разрушена часть производственных объектов, повреждена инфраструктура и офисные помещения.

В настоящее время предприятие оценивает масштабы разрушений и подсчитывает нанесенный ущерб. Из-за повреждений производственная деятельность компании временно приостановлена.

В то же время в компании сообщили, что все сотрудники остались невредимы.

Совместное украинско-немецкое предприятие «2К» специализируется на производстве и дистрибуции бытовой химии, косметики для волос и средств личной гигиены. Компания имеет полный цикл собственного производства.

Продукция предприятия представлена на украинском и международном рынках под собственными торговыми марками, среди которых Doctor Wash, Galax, Power De Luxe, Wash & Free, Family и Dallas.

Ассортимент компании включает безфосфатные средства для стирки и ухода за тканями, моющие и чистящие средства, шампуни, маски, кондиционеры и другие продукты для ухода и укладки волос, а также жидкое мыло.

Помимо производства товаров под собственными брендами, предприятие предоставляет услуги Private Label — изготовление продукции под торговыми марками заказчиков.

В настоящее время компания оценивает последствия российского нападения, которое привело к повреждению производственной инфраструктуры и остановке работы предприятия в Хмельницком.

Об этом сообщается в заявлении компании в Instagram.

Ночью 20 октября российские войска атаковали Житомирскую область, нанеся удары по объектам железнодорожной и гражданской инфраструктуры. В результате попаданий на местах возникли пожары.

Напомним, что над Гатным в Киевской области 20 октября был сбит российский реактивный беспилотник типа «Шахед». После этого появились сообщения о падении БПЛА на дорогу и возгорании автомобилей.

Утром 20 октября поезда киевского метрополитена вновь курсируют по красной линии между станциями «Академгородок» и «Лесная».

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