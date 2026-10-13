Видео: Россияне нанесли удар по опорному пункту в Славянске

Российские войска обстреляли Славянск в Донецкой области и попали в пункт сопротивления в микрорайоне Лесной. В результате атаки ранения получили шесть человек.

Об этом сообщил начальник Славянской городской военной администрации Вадим Лях.

По его словам, удар был нанесен во вторник, 13 октября, около 12:45. Информация о пострадавших была обнародована после обстрела в видеообращении, которое Лях опубликовал в Facebook.

«Сегодня в 12:45 враг обстрелял город Славянск. Попадание в пункт непоколебимости — микрорайон Лесной. На данный момент известно о шести раненых», — сообщил глава городской военной администрации.

Информация о состоянии раненых и других последствиях атаки в опубликованном сообщении не уточнялась.

Источник: Вадим Лях

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