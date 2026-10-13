Российский пропагандист Владимир Соловьев предложил Соединённым Штатам похитить президента Украины Владимира Зеленского по аналогии с Николасом Мадуро. По его мнению, сначала американским властям следует возбудить против украинского лидера уголовное дело, обвинив его в присвоении средств американских налогоплательщиков.

«А потом похитить его, как Мадуро», — заявил Соловьев в эфире федерального телеканала. После этого он также упомянул бывшего панамского диктатора Мануэля Норьегу.

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Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.

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