Видео: Соловьев призвал США похитить Зеленского по примеру Мадуро
Российский пропагандист Владимир Соловьев предложил Соединённым Штатам похитить президента Украины Владимира Зеленского по аналогии с Николасом Мадуро. По его мнению, сначала американским властям следует возбудить против украинского лидера уголовное дело, обвинив его в присвоении средств американских налогоплательщиков.
«А потом похитить его, как Мадуро», — заявил Соловьев в эфире федерального телеканала. После этого он также упомянул бывшего панамского диктатора Мануэля Норьегу.
Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.
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