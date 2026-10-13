РФ за месяц построила дрон-порт для запусков реактивных шахидов под Ростовом

Российские войска за месяц построили новую специализированную площадку для запуска ударных беспилотников типа «Герань-5» в районе Миллерово Ростовской области.

Об этом 13 октября 2026 года сообщил OSINT-канал Absolutely Reliable, обнародовав соответствующие спутниковые снимки. По данным аналитиков, по состоянию на 1 сентября на месте объекта было чистое поле, однако в настоящее время первая очередь дронопорта практически завершена. На территории обустроено 8 подготовленных мест для пусковых установок и 32 площадки для предполетной подготовки БПЛА. Кроме того, спутниковые снимки от 12 октября зафиксировали процесс разгрузки беспилотников в третьей зоне комплекса.

По оценкам специалистов, структура и конфигурация площадки аналогичны дронопорту Цимбулова в Орловской области «РФ». Аналитики отмечают, что подобные объекты обладают повышенной защищенностью, что затрудняет их поражение стандартными дронами-камикадзе и требует применения других средств поражения.

Источники: OSINT-канал Absolutely Reliable.

Россия продолжает расширять дрон-порт «Цимбулова» в Орловской области, откуда запускают значительную часть реактивных беспилотников по Киеву. В течение последних четырёх недель на объекте велись строительные работы, в частности по возведению новых укрытий, гаражей и пусковых установок.

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