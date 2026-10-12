一周内三处数据中心遭袭：针对“Yandex”的攻击如何暴露了俄罗斯对数字基础设施的依赖

2026年10月11日凌晨，俄罗斯弗拉基米尔市的一处“Yandex”数据中心因遭遇无人机袭击而被迫停运。 这是该公司在短短几天内第三个遭受破坏的设施：此前，里亚赞州萨索沃和卡卢格的中心也遭到了袭击。 其影响远不止于一家科技企业的问题：服务中断波及了云基础设施、面向普通用户的服务，以及其他公司所依赖的平台。

乍看之下，数据中心不过是一栋装有服务器的建筑，可以修复或更换。然而，现代数字经济的运作方式却截然不同。 同一处设施中可能同时部署着计算资源、数据库和信息存储系统，这些系统支撑着数十种第三方产品的运行。因此，物理基础设施的损坏可能会引发连锁故障，其影响范围远超服务器所有者本身。

UA.News 将为您解析，在针对 “Yandex”的详情，解析该公司为何成为俄罗斯数字经济的关键支柱之一，这些打击是否会阻碍俄罗斯联邦的技术发展，以及“主权互联网”概念所暴露的矛盾。

萨索沃、卡卢加、弗拉基米尔：Yandex数据中心是如何遭到攻击的

三起广受关注的事件中，首起发生在10月8日凌晨的里亚赞州萨索沃市。据该公司自身通报，其数据中心因无人机袭击遭受严重破坏，随后该设施完全停止运行。 现场发生火灾，技术人员已开始评估设备状况。

在10月9日的声明中，“Yandex”表示目前尚无法确定受损场地的设备何时能恢复运行。 该公司证实，萨索沃遭袭导致部分基础设施受损。同一天，该公司还通报了卡卢加数据中心遭袭的情况：该处有多个模块完全失效。

第三起事件于10月11日凌晨曝光。在遭遇无人机袭击后，位于弗拉基米尔的数据中心停止运行。据该公司称，员工未受伤，专家和应急服务人员已在现场展开工作。

该公司证实了设施停运及基础设施受损的情况。但物理破坏的全部程度、故障服务器的最终数量以及全面恢复运营的时间仍不明确。 并非每次服务中断都意味着数据被销毁，或该服务永久丧失运行能力。

问题的严重程度源于基础设施本身的规模。萨索沃的站点内设有数万台服务器。 此外，该处还部署了“Yandex”三台超级计算机中的两台，这些超级计算机主要用于人工智能技术的研发。 如果这些计算系统确实遭受了严重损坏，其后果不仅会影响当前的在线服务，还会波及后续的人工智能模型训练与优化工作。

80多项服务面临威胁：哪些服务已停止运行

此次攻击最显著的影响是Yandex Cloud（云平台）的运行中断——该平台既服务于“Yandex”内部各部门，也服务于第三方公司。弗拉基米尔事件发生后，据报道该平台有超过80项服务出现问题。

据事件报告显示，中断影响了计算资源、网络组件、数据库、存储、开发工具以及人工智能服务。 其中提到了YandexGPT API——这是一个允许开发者将语言模型集成到自身应用程序中的接口。

这正是普通网站故障与云平台问题之间的根本区别。如果某个特定网站无法打开，用户只是无法访问该单一产品。 如果支撑其他产品运行的基础设施组件发生故障，数十家公司的业务可能会同时出现问题。每家公司虽然都有自己的网站、应用程序和客户群，但实际上都依赖于同一家计算资源供应商。

在针对“弗拉基米尔”的攻击后，报告出现问题的消费类产品包括“Yandex Music”、“Telemist”、“Yandex Home”以及语音助手“Alice”。 这些服务功能各异：包括音乐流媒体、视频通话、智能设备控制以及语音交互。

影响不仅限于“Yandex”品牌的产品。在针对萨索沃的上次攻击后，俄罗斯铁路运营商“RZD”、移动运营商“MegaFon”以及部分媒体的网站运行中均出现了问题。

部分产品可能运行不稳定，部分可能丧失某些功能，而另一些则可能通过负载转移得以恢复。

“Yandex”为何对俄罗斯如此重要

在俄罗斯，“Yandex”早已超越了搜索引擎的范畴。 这是一个涵盖导航、出租车、餐饮及商品配送、广告、电子邮件、云计算、视频通话、娱乐订阅、金融产品以及开发者工具的生态系统。

对于普通用户而言，这种整合意味着便利：一个账户、熟悉的界面、通用的支付机制以及相互关联的服务。但对于数字经济而言，这种模式也有另一面。 日常任务越是集中于单一生态系统，一旦发生大规模技术故障，潜在的故障点就越多。

例如，地图服务出现故障可能会导致路线规划受阻。 出租车或快递服务的中断——会影响出行、订单以及司机和快递员的收入。云平台的不稳定性可能会扰乱企业应用程序、网站、内部数据库和客户支持服务的运行。

广告和电子商务是另一个领域。企业利用数字工具来吸引顾客、处理订单、进行数据分析、与客户沟通以及管理库存。 如果其中部分流程依赖于共享基础设施，即使短暂的故障也可能导致销售损失、服务延迟或额外的恢复成本。

更重要的是，并非所有公司都能独立快速地将系统迁移至其他服务提供商。这需要兼容的数据库、备份、预先准备好的账户、已配置的网络、经过验证的恢复流程，以及懂得如何操作这些流程的人员。 如果企业多年来一直运行在同一个云环境中，紧急迁移可能会变得既复杂又昂贵。

因此，对“Yandex”的依赖不仅仅在于其品牌的知名度。这还体现为部分俄罗斯企业对技术组件的依赖——这些组件虽对终端用户不可见，但若缺少它们，企业的数字产品便可能无法运行。

这些打击能否阻碍俄罗斯的数字化进程

在短时间内有三座数据中心受损——对于一家同时在开发云技术、搜索产品和人工智能的公司而言，这是一起严重的基建事故。不过，评估其长期影响需要从几个不同的方面来考量。

第一方面是直接中断。即使该公司成功恢复了主要服务的运行，反复发生的故障仍可能迫使其重新分配负载、调整系统架构并推迟计划中的更新。 本应致力于开发新产品的工程师们，不得不将时间耗费在基础设施恢复和客户支持上。

第二个方面是恢复成本。数据中心不仅由服务器组成，还包括网络设备、数据存储系统、电力供应、制冷系统、物理安全措施以及专用组件。 如果部分设备受损，企业不仅需要订购替换件，还需验证兼容性、安排供货、安装设备，并恢复所有相关系统的运行能力。

第三个方面是现代计算加速器的可获得性。训练大型AI模型需要大量的计算资源，特别是图形处理器和专用加速器。 更换此类组件可能比采购标准服务器更为复杂。俄罗斯企业面临出口限制和技术设备物流更为复杂的局面，这可能会延长恢复时间并增加恢复成本。

第四个方面是人工智能领域的竞争。如果“Yandex”失去部分可用计算能力，这可能会延缓新模型的训练、产品测试以及API服务的扩展。 不过，这种影响显现的速度取决于剩余资源的多少、是否存在备用站点，以及公司能否高效地重新分配任务。

俄罗斯有哪些“Yandex”的替代方案

俄罗斯的数字市场并不局限于一家公司。不过，“Yandex”的替代方案会因具体任务的不同而有所差异：信息搜索、导航、云计算、通信或配送。

在搜索领域，谷歌仍是其主要竞争对手。据分析服务Statcounter的数据，2026年9月，“Yandex”占据俄罗斯搜索引擎市场约70.3%的份额，而谷歌则占28.1%。 这些数据表明，尽管谷歌仍占据相当大的市场份额，但“Yandex”仍是市场主导者。

其他选择还包括隶属于VK数字生态系统的Mail.ru搜索，以及一些知名度较低的搜索引擎。 然而，存在替代方案并不意味着其本地搜索结果的质量、与地图、广告或其他服务的集成度能与之相当。

在导航方面，用户可在“Yandex地图”、Google Maps和2GIS之间进行选择。对于公共交通、机构搜索和路线规划而言，这些产品各具优势。 然而，切换到其他地图服务并不一定能弥补生态系统中其他组件存在的问题，例如打车服务或企业级API。

在通信和社交平台市场中，VK占据着重要地位，该公司致力于开发社交网络、电子邮件、视频及其他数字产品。 在企业领域，VK、俄罗斯电信（Rostelecom）及其他俄罗斯服务商的服务，以及本地IT解决方案，均可作为“Yandex”部分产品的替代方案。

在云基础设施方面，情况则更为复杂。企业可以使用VK Cloud、其他俄罗斯服务商的云平台、自有服务器，或者在可获取且符合其需求的情况下采用国际解决方案。 但跨云迁移需要进行技术准备：必须迁移数据、适配应用程序，并检查备用系统。

对于出租车、配送和电子商务领域，同样存在替代方案。 不过，这些替代方案在地理覆盖范围、合作伙伴数量或与其他产品的集成方面并不总是相同。因此，对于普通用户而言，放弃“Yandex”可能很简单，但对于那些在其基础设施上构建了大部分业务的企业来说，却可能相当困难。

总体而言，竞争对手的存在虽能降低对单一服务商完全依赖的风险，但并不能自动消除该风险。 如果一家公司同时使用同一供应商提供的云平台、身份认证、分析及其他服务，仅替换其中一个组件并不一定能确保整个系统的连续性。

集中化如何加剧了俄罗斯的脆弱性

俄罗斯曾以“技术独立”和“防范外部断网”为口号，构建“主权互联网”。然而，在实施这一理念的多年间，国家首先获得的是更多控制网络流量、封锁资源以及限制公民获取信息的手段。 与此同时，互联网的集中化管理并未使俄罗斯的数字经济免受物理攻击、技术故障和设备短缺的影响。

《主权互联网法》于2019年11月生效。该法规定在网络服务提供商的网络中安装专用设备——威胁应对技术手段（ТСПУ），该设备能够对网络流量进行过滤、封锁和重定向。 正如人权观察（Human Rights Watch）在关于俄罗斯互联网孤立现象的研究报告中所指出的，该系统已成为集中式审查的工具，其运作伴随着不透明的限制以及对隐私的威胁。

这种模式的主要缺陷之一，是“以控制取代稳定性”。国家虽然获得了更多控制用户可访问资源的能力，但这并不意味着它能够确保所有数字服务不间断地运行。 更甚者，对网络基础设施的干预可能会引发连锁故障。人权观察组织曾描述过一些案例：由于封锁和技术问题，用户不仅无法访问国外平台，甚至连俄罗斯本土网站、银行应用程序及其他重要服务也无法使用。

另一个弊端是国际数字生态系统的可访问性受到削弱。封锁社交媒体、限制绕过审查工具的使用以及部分外国公司撤离，都缩小了用户和企业的选择范围。 俄罗斯开发者虽然获得了填补空缺市场的机会，但与此同时，市场围绕少数几家大型本土供应商集中化的风险也在增加。 如果企业依赖于有限的云平台、搜索引擎、广告网络和分析工具，替代方案可能难以获得，或者需要耗资不菲的迁移。

这正是俄罗斯数字政策所面临的矛盾所在。当局致力于降低国家对外部技术的依赖，但这种孤立并不一定能催生更多独立且可互换的系统。 相反，它可能会强化少数几家本土企业的地位，而整个经济领域都依赖于这些企业。当其中一家企业遭遇大规模故障时，受影响的不仅是其直接客户，还包括使用其基础设施的第三方组织。

以“Yandex”为例，这种风险尤为明显。该公司整合了搜索、地图、导航、出租车、配送、广告工具、云计算以及面向开发者的服务。 这并不意味着整个俄罗斯仅依赖一家服务提供商：市场上还有VK Cloud、其他云服务运营商以及各企业的自有数据中心。 然而，“Yandex”生态系统的规模之大，使得其基础设施问题对大量数字产品构成了系统性风险。

针对数据中心的攻击凸显了网络主权与其组成部分韧性之间的差异。 国家域名系统、集中式流量管理或限制外部连接的能力，既无法恢复因火灾而损毁的服务器，也无法替代受损的设备。 要实现这一点，必须具备地理上分散的备用站点、独立的数据副本、备用计算能力以及定期进行的灾难恢复测试。

“Yandex”遭受攻击后，机器人流量骤降

在“Yandex”数据中心遭受攻击后，来自该公司网络的自动化流量急剧减少。根据Cloudflare Radar的数据，10月8日，Yandex Cloud的流量平均比正常水平低33%。 在随后的攻击中，来自“Yandex”网络的机器人流量占比跌至此前两周HTTP请求峰值的0.4%。

这些变化引发了人们对俄罗斯数字基础设施在海外信息行动中所扮演角色的关注。 俄罗斯的自动化账号网络被用于传播政治宣传、加剧两极分化，并在关于战争、移民以及支持乌克兰的讨论中进行操纵。

在德国，此类讨论的焦点尤其集中在“德国选择党”（AfD）身上，该党关于移民、与俄罗斯的关系以及对乌克兰援助的言论在社交媒体上被广泛传播。 在美国，俄罗斯的信息行动多次利用分裂社会的议题，特别是围绕唐纳德·特朗普、MAGA运动、移民以及美国对基辅的支持等争议。

俄罗斯信息行动的另一个方向是煽动乌克兰人与波兰人之间的敌意。这些宣传活动利用了乌克兰难民、社会福利、历史争议以及劳动力市场竞争等话题。 战略对话研究所（ISD）记录了旨在加剧波兰民众对乌克兰人负面态度的协调行动，这些行动发生在2025年总统大选前夕。

俄罗斯信息网络可能利用不同服务商的服务器、其他国家的租赁基础设施以及遭入侵的设备。 与此同时，“Yandex”网络中自动化流量的急剧下降表明，大型技术基础设施的运行中断足以影响远超俄罗斯边界的数字活动。

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