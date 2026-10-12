Три инцидента в дата-центрах за неделю: как атаки на «Яндекс» обнажили зависимость России от цифровой инфраструктуры

В ночь на 11 октября 2026 года в российском городе Владимир в результате атаки беспилотников была приостановлена работа дата-центра «Яндекса». Это уже третий объект компании, пострадавший за несколько дней: до этого удары пришлись на центры в Сасово Рязанской области и Калуге. Последствия оказались гораздо шире, чем проблемы одного технологического бизнеса: перебои затронули облачную инфраструктуру, сервисы для обычных пользователей и платформы, от которых зависят другие компании.

На первый взгляд, дата-центр — это просто здание с серверами, которое можно отремонтировать или заменить. Однако современная цифровая экономика устроена иначе. На одной площадке могут одновременно размещаться вычислительные ресурсы, базы данных и системы хранения информации, обеспечивающие работу десятков сторонних продуктов. Поэтому повреждение физической инфраструктуры способно вызвать цепные сбои далеко за пределами самого владельца серверов.

UA.News рассказывает, какие сервисы пострадали после атак на дата-центры «Яндекса», почему эта компания стала одним из ключевых элементов российской цифровой экономики, могут ли удары затормозить развитие технологий в РФ и какие противоречия выявляет концепция суверенного интернета.

Сасово, Калуга, Владимир: как атаковали дата-центры «Яндекса»

Первый из трёх широко освещённых инцидентов произошёл в ночь на 8 октября в городе Сасово Рязанской области. По сообщению самой компании, её дата-центр получил серьёзные повреждения в результате атаки беспилотника, после чего работу объекта полностью остановили. На площадке возник пожар, а специалисты приступили к оценке состояния оборудования.

В сообщении от 9 октября «Яндекс» отметил, что пока не может определить, когда оборудование на поврежденных площадках удастся вернуть в рабочее состояние. Компания подтвердила, что в результате атаки на Сасово пострадала часть инфраструктуры. В тот же день она сообщила об ударе по дата-центру в Калуге: там несколько модулей полностью вышли из строя.

О третьем инциденте стало известно в ночь на 11 октября. После атаки беспилотников дата-центр во Владимире прекратил работу. По данным компании, сотрудники не пострадали, а специалисты и экстренные службы работали на месте происшествия.

Компания подтвердила остановку работы объектов и повреждение инфраструктуры. В то же время полный масштаб физических разрушений, окончательное количество неисправных серверов и сроки восстановления всех мощностей остаются неизвестными. Не каждый сбой сервиса также означает, что его данные уничтожены или что он навсегда утратил работоспособность.

Масштаб проблемы объясняется размерами самой инфраструктуры. Площадка в Сасово вмещала десятки тысяч серверов. Кроме того, там располагались два из трёх суперкомпьютеров «Яндекса», которые используются, в частности, для развития технологий искусственного интеллекта. Если эти вычислительные системы действительно получили серьезные повреждения, последствия могут коснуться не только текущих онлайн-сервисов, но и дальнейшего обучения и совершенствования моделей ИИ.

Более 80 сервисов под угрозой: что перестало работать

Наиболее заметным последствием атак стали перебои в работе Yandex Cloud — облачной платформы, которой пользуются как подразделения самого «Яндекса», так и сторонние компании. После инцидента во Владимире сообщалось о проблемах с более чем 80 сервисами платформы.

Согласно сообщениям об инциденте, перебои коснулись вычислительных ресурсов, сетевых компонентов, баз данных, хранилищ, инструментов для разработчиков и сервисов искусственного интеллекта. Среди них упоминался YandexGPT API — интерфейс, через который разработчики могут интегрировать языковые модели в свои приложения.

В этом заключается принципиальное отличие между сбоем обычного веб-сайта и проблемой облачной платформы. Если перестает открываться конкретный сайт, пользователь теряет доступ к одному продукту. Если выходит из строя инфраструктурный компонент, на котором работают другие продукты, проблемы могут возникнуть одновременно у десятков компаний. Каждая из них имеет собственный сайт, приложение и клиентскую базу, но фактически зависит от общего поставщика вычислительных ресурсов.

Среди потребительских продуктов, о проблемах с которыми сообщали после атаки на «Владимир», были «Яндекс Музыка», «Телемост», «Яндекс Дом» и голосовой помощник «Алиса». Это сервисы с различными функциями: музыкальный стриминг, видеосвязь, управление умными устройствами и голосовое взаимодействие.

Последствия не ограничились продуктами под брендом «Яндекса». После предыдущей атаки на Сасово проблемы фиксировались в работе сайтов российского железнодорожного оператора «РЖД», мобильного оператора «МегаФон» и некоторых СМИ.

Часть продуктов могла работать нестабильно, часть — терять отдельные функции, а другие могли восстанавливаться благодаря перераспределению нагрузки.

Почему «Яндекс» так важен для РФ

В России «Яндекс» давно перерос формат поисковой системы. Это экосистема, охватывающая навигацию, такси, доставку еды и товаров, рекламу, электронную почту, облачные вычисления, видеосвязь, развлекательные подписки, финансовые продукты и инструменты для разработчиков.

Для обычного пользователя эта интеграция означает удобство: одна учетная запись, знакомый интерфейс, общие платежные механизмы и взаимосвязанные сервисы. Но для цифровой экономики у такой модели есть и обратная сторона. Чем больше повседневных задач сосредотачивается в одной экосистеме, тем больше потенциальных точек отказа возникает в случае масштабной технической проблемы.

Например, проблемы с картографическими сервисами могут затруднить планирование маршрутов. Перебои в работе такси или служб доставки — повлиять на поездки, заказы и заработок водителей и курьеров. Нестабильность облачной платформы может нарушить работу корпоративных приложений, сайтов, внутренних баз данных и сервисов клиентской поддержки.

Отдельное направление — реклама и электронная коммерция. Бизнес использует цифровые инструменты для привлечения покупателей, обработки заказов, аналитики, коммуникации с клиентами и управления запасами. Если часть таких процессов зависит от общей инфраструктуры, даже кратковременный сбой может означать упущенные продажи, задержки в обслуживании или дополнительные расходы на восстановление.

Еще важнее то, что не все компании могут самостоятельно быстро перенести свои системы к другому провайдеру. Для этого нужны совместимые базы данных, резервные копии, подготовленные учетные записи, настроенные сети, проверенные процедуры восстановления и персонал, умеющий ими пользоваться. Если бизнес годами работал в одной облачной среде, аварийный переход может оказаться сложным и дорогостоящим.

Итак, зависимость от «Яндекса» — это не только популярность его бренда. Это зависимость части российского бизнеса от технологических компонентов, которые не видны конечному пользователю, но без которых его цифровые продукты могут не работать.

Смогут ли сбои затормозить цифровизацию России

Три поврежденных дата-центра за короткий период — серьезный инфраструктурный инцидент для компании, которая одновременно развивает облачные технологии, поисковые продукты и искусственный интеллект. Однако оценивать долгосрочный эффект нужно по нескольким отдельным направлениям.

Первое направление — непосредственные перебои. Даже если компании удастся восстановить работу основных сервисов, повторные аварии могут заставить её перераспределять нагрузку, менять архитектуру систем и откладывать запланированные обновления. Инженеры, которые должны были работать над новыми продуктами, вынуждены тратить время на восстановление инфраструктуры и поддержку клиентов.

Второе направление — стоимость восстановления. Дата-центр состоит не только из серверов. Это сетевое оборудование, системы хранения данных, электропитание, охлаждение, физическая безопасность и специализированные компоненты. Если часть оборудования повреждена, компании необходимо не просто заказать замену, но и проверить совместимость, организовать поставку, установить оборудование и восстановить работоспособность всех зависимых систем.

Третье направление — доступность современных вычислительных ускорителей. Для обучения крупных моделей ИИ требуются значительные вычислительные ресурсы, в частности графические процессоры и специализированные ускорители. Замена таких компонентов может оказаться сложнее, чем приобретение стандартных серверов. Российские компании работают в условиях экспортных ограничений и более сложной логистики технологического оборудования, что потенциально увеличивает сроки и стоимость восстановления.

Четвёртое направление — конкуренция в сфере ИИ. Если «Яндекс» потеряет часть доступных вычислительных мощностей, это потенциально может замедлить обучение новых моделей, тестирование продуктов и расширение API-сервисов. Однако скорость проявления такого эффекта зависит от того, сколько ресурсов осталось, есть ли резервные площадки и насколько эффективно компания сможет перераспределить задачи.

Какие альтернативы «Яндексу» есть в России

Российский цифровой рынок не ограничивается одной компанией. Однако альтернативы «Яндексу» различаются в зависимости от конкретной задачи: поиск информации, навигация, облачные вычисления, коммуникация или доставка.

В сфере поиска главным конкурентом остается Google. По данным аналитического сервиса Statcounter, в сентябре 2026 года на долю «Яндекса» приходилось примерно 70,3 % российского рынка поисковых систем, а на долю Google — 28,1 %. Эти цифры показывают, что Google сохраняет значительную долю рынка, но «Яндекс» остается доминирующим игроком.

Среди других вариантов — поиск Mail.ru, входящий в цифровую экосистему VK, а также менее популярные поисковые системы. Однако наличие альтернативы не означает, что она обладает таким же качеством локальных результатов, интеграцией с картами, рекламой или другими сервисами.

В навигации пользователи могут выбирать между «Яндекс-Картами», Google Maps и 2ГИС. Для городского транспорта, поиска организаций и построения маршрутов это разные продукты со своими сильными сторонами. Однако переход на другую карту не обязательно компенсирует проблемы с другими компонентами экосистемы, например со службами заказа такси или корпоративными API.

На рынке коммуникаций и социальных платформ важное место занимает VK, развивающий социальные сети, почту, видео и другие цифровые продукты. В корпоративном сегменте альтернативами отдельным продуктам «Яндекса» могут служить сервисы VK, «Ростелекома», других российских провайдеров и локальные ИТ-решения.

С облачной инфраструктурой ситуация сложнее. Бизнес может использовать VK Cloud, облачные платформы других российских провайдеров, собственные серверы или международные решения там, где они доступны и совместимы с его потребностями. Но миграция между облаками требует технической подготовки: данные необходимо перенести, приложения — адаптировать, а резервные системы — проверить.

Для такси, доставки и электронной коммерции альтернативы также существуют. Однако они не всегда имеют одинаковое географическое покрытие, количество партнеров или интеграцию с другими продуктами. Поэтому отказ от «Яндекса» может быть простым для одного пользователя и сложным для предприятия, построившего на его инфраструктуре значительную часть операций.

В целом наличие конкурентов снижает риск полной зависимости от одного провайдера, но не устраняет его автоматически. Если компания одновременно использует облачную платформу, авторизацию, аналитику и другие сервисы одного поставщика, замена лишь одного компонента не обязательно обеспечит бесперебойную работу всей системы.

Как централизация усилила уязвимость России

Россия создавала суверенный интернет под лозунгами технологической независимости и защиты от внешнего отключения. Однако за годы реализации этой концепции государство получило прежде всего больше возможностей контролировать сетевой трафик, блокировать ресурсы и ограничивать доступ граждан к информации. При этом централизованное управление интернетом не сделало российскую цифровую экономику неуязвимой для физических атак, технических аварий и дефицита оборудования.

Закон о суверенном интернете вступил в силу в ноябре 2019 года. Он предусматривал установку в сетях провайдеров специального оборудования — технических средств противодействия угрозам (ТСПУ), позволяющего фильтровать, блокировать и перенаправлять трафик. Как отмечает Human Rights Watch в исследовании об изоляции российского интернета, система стала инструментом централизованной цензуры, а её работа сопровождается непрозрачными ограничениями и рисками для конфиденциальности.

Один из главных недостатков такой модели — замена устойчивости контролем. Государство может получить больше возможностей управлять тем, какие ресурсы открываются пользователям, но это не означает, что оно способно бесперебойно обеспечивать работу всех цифровых услуг. Более того, вмешательство в сетевую инфраструктуру может вызывать побочные сбои. Human Rights Watch описывает случаи, когда из-за блокировок и технических проблем пользователи теряли доступ не только к иностранным платформам, но и к российским сайтам, банковским приложениям и другим важным сервисам.

Еще один минус — сокращение доступа к международной цифровой экосистеме. Блокировка социальных сетей, ограничение работы инструментов обхода цензуры и уход части иностранных компаний сужают выбор пользователей и бизнеса. Российские разработчики получают возможность занимать освободившиеся ниши, но в то же время возрастает риск концентрации рынка вокруг нескольких крупных местных поставщиков. Если компания зависит от ограниченного набора облачных платформ, поисковых систем, рекламных сетей и инструментов аналитики, альтернативы могут оказаться менее доступными или потребовать дорогостоящей миграции.

Именно здесь возникает противоречие российской цифровой политики. Власти стремятся уменьшить зависимость страны от внешних технологий, но такая изоляция не обязательно приводит к появлению большего числа независимых и взаимозаменяемых систем. Она может, напротив, усиливать роль нескольких внутренних компаний, от которых зависят целые сегменты экономики. Когда одна из них сталкивается с масштабной аварией, последствия ощущают на себе не только её непосредственные клиенты, но и сторонние организации, использующие её инфраструктуру.

В случае с «Яндексом» этот риск особенно заметен. Компания объединяет поиск, карты, навигацию, такси, доставку, рекламные инструменты, облачные вычисления и сервисы для разработчиков. Это не означает, что вся Россия зависит только от одного провайдера: на рынке работают VK Cloud, другие облачные операторы и собственные корпоративные дата-центры. Однако масштаб экосистемы «Яндекса» делает проблемы её инфраструктуры системным риском для значительного количества цифровых продуктов.

Удары по дата-центрам показали разницу между суверенитетом сети и устойчивостью её составляющих. Национальная система доменных имен, централизованное управление трафиком или возможность ограничить внешние соединения не восстановят серверы, уничтоженные в результате пожара, и не заменят поврежденное оборудование. Для этого необходимы географически распределенные резервные площадки, независимые копии данных, запасные вычислительные мощности и регулярные испытания аварийного восстановления.

После атак на «Яндекс» резко упал бот-трафик

После атак на дата-центры «Яндекса» резко сократился автоматизированный трафик из сети компании. По данным Cloudflare Radar, 8 октября трафик Yandex Cloud в среднем был на 33% ниже обычного уровня. После последующих атак показатель бот-трафика из сети «Яндекса» упал до 0,4% от максимального уровня HTTP-запросов за предыдущие две недели.

Эти изменения привлекли внимание к роли российской цифровой инфраструктуры в информационных операциях за рубежом. Российские сети автоматизированных аккаунтов использовались для распространения политической пропаганды, усиления поляризации и манипуляций в дискуссиях о войне, миграции и поддержке Украины.

В Германии предметом таких дискуссий стала, в частности, партия «Альтернатива для Германии» (AfD), чьи сообщения о миграции, отношениях с Россией и помощи Украине активно распространяются в социальных сетях. В США российские информационные операции неоднократно использовали темы, раскалывающие общество, в частности споры вокруг Дональда Трампа, движения MAGA, миграции и американской поддержки Киева.

Еще одно направление российских информационных операций — разжигание вражды между украинцами и поляками. В кампаниях использовались темы украинских беженцев, социальных выплат, исторических споров и конкуренции на рынке труда. Институт стратегического диалога (ISD) зафиксировал скоординированные кампании, направленные на усиление негативного отношения к украинцам в Польше в преддверии президентских выборов 2025 года.

Российские информационные сети могут использовать серверы различных провайдеров, арендованную инфраструктуру в других странах и скомпрометированные устройства. В то же время резкое падение автоматизированного трафика из сети «Яндекса» показывает, что сбои в работе крупной технологической инфраструктуры способны влиять на цифровую активность далеко за пределами России.

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