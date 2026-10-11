Удари дронів могли вивести з ладу всі три суперкомп'ютери Яндекса

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Унаслідок атак українських безпілотників на три з п'яти дата-центрів «Яндекса» в Росії могли вийти з ладу всі три суперкомп'ютери компанії. Останній удар припав на об'єкт у Володимирській області в ніч проти 11 жовтня, після чого його роботу повністю зупинили, повідомляє T-Invariant.

У пошкодженому дата-центрі у Володимирі розташований суперкомп'ютер «Галушкін». Ще два обчислювальні комплекси - «Червоненкіс» і «Ляпунов» - перебували в центрі обробки даних у Сасово Рязанської області, який зазнав атаки в ніч проти 9 жовтня. Ще один об'єкт компанії в Калузі постраждав у ніч проти 8 жовтня.

«Червоненкіс» після запуску у 2021 році посів 19-те місце у світовому рейтингу TOP500, однак згодом опустився до другої сотні. За даними T-Invariant, оновлювати обчислювальну інфраструктуру «Яндексу» заважають санкційні обмеження. Усі три суперкомп'ютери компанії використовували переважно для навчання нейромереж.

Під загрозою опинилися основні сервіси компанії

«Яндекс» не розкриває подробиць про стан суперкомп'ютерів після атак. Водночас компанія офіційно попередила користувачів про перебої в роботі своїх сервісів через пошкодження інфраструктури дата-центрів. За її повідомленням, проблеми також зачепили службу підтримки.

Збої зафіксували не лише в Росії, а й за кордоном, зокрема в Казахстані, Сербії, Білорусі та Вірменії. Yandex Qazaqstan повідомив, що фахівці працюють над відновленням стабільної роботи сервісів.

Наслідки відчули й інші компанії, чиї платформи використовують хмарну інфраструктуру «Яндекса». Зокрема, мережа піцерій «Додо» повідомила про недоступність сайту та застосунку, через що клієнти не могли оформити доставку, самовивіз або замовлення в закладах.

За даними сервісів «Сбой.рф» і Downdetector, перебої також виникли в роботі «Дом.ру», сайту аеропорту Пулково, «Магніту», «Ленти», «М.Відео», Timepad, «Юренту», «Вкусно - и точка», Delivery Club, LIME, Flowwow та DDX Fitness.

У Московській області в «Яндекса» залишаються ще два великі дата-центри - у Митищах та Івантеєвці. Однак серія атак уже викликала занепокоєння щодо стійкості всієї інфраструктури компанії.

Співрозмовник The Bell, знайомий із внутрішньою будовою систем «Яндекса», пояснив, що втрата одного дата-центру ще не обов'язково призводить до критичних наслідків. Вихід із ладу двох об'єктів створює серйозні проблеми, а пошкодження трьох може поставити під загрозу роботу основних сервісів.

Відновлення суперкомп'ютерів може затягнутися

За оцінкою T-Invariant, серед шести найбільших суперкомп'ютерів Росії відносно захищеними від атак безпілотників залишаються лише два обчислювальні комплекси «Сбербанку» - Christofari та Christofari Neo, розташовані у Сколкові.

Суперкомп'ютер МТС GROM у Литкарині та дата-центри «Яндекса», що залишилися, розташовані в містах, які регулярно зазнають масованих атак дронів.

Один зі спеціалістів із суперкомп'ютерів, із яким поспілкувався T-Invariant, зазначив, що відновлення обчислювальних систем такого рівня може бути надзвичайно складним. За його словами, проблема полягає не лише у фінансуванні, а й у дефіциті чипів та інших комплектуючих, на які існує глобальна черга.

Інший експерт пояснив вразливість інфраструктури тим, що дата-центри «Яндекса» будували в мирний час, без розрахунку на нинішні загрози.

«Яндекс» змінив користувацьку угоду

На тлі атак компанія додала до користувацької угоди положення про звільнення від відповідальності за обставин непереборної сили, зокрема через атаки безпілотників.

У коментарі РБК представники «Яндекса» пояснили, що подібні умови передбачені законодавством і раніше вже містилися в правилах використання багатьох сервісів. Тепер компанія уніфікує їх для всіх своїх платформ.

До переліку форс-мажорних обставин віднесли воєнні дії, терористичні акти із застосуванням дронів і ракет, наслідки обстрілів та вибухів, а також масштабні аварії на об'єктах енергопостачання і зв'язку, спричинені зовнішніми факторами.

У компанії наголосили, що зміни мають уточнювальний характер і не змінюють чинних правових механізмів.

Водночас масштаб пошкоджень дата-центрів і перебої в роботі цифрових платформ демонструють, наскільки залежними великі технологічні компанії є від фізичної інфраструктури та наскільки складно швидко відновлювати її після серйозних пошкоджень.

Джерело: T-Invariant

Раніше у Росії після атаки дронів на датацентр Яндекса стався масштабний збій інтернет-сервісів.

У ніч проти 11 жовтня безпілотники атакували дата-центр «Яндекса» у Володимирській області Росії. Компанія підтвердила повну зупинку його роботи, через що в країні виникли масштабні перебої в роботі десятків цифрових сервісів.

Російська технологічна компанія Yandex заявила, що через атаку безпілотників повністю зупинила роботу свого дата-центру у Володимирській області Росії. За твердженням компанії, внаслідок атаки було пошкоджено її інфраструктуру.

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