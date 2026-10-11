Удары дронов могли вывести из строя все три суперкомпьютера «Яндекса»

В результате атак украинских беспилотников на три из пяти дата-центров «Яндекса» в России могли выйти из строя все три суперкомпьютера компании. Последний удар пришелся на объект в Владимирской области в ночь на 11 октября, после чего его работу полностью остановили, сообщает T-Invariant.

В поврежденном дата-центре во Владимире расположен суперкомпьютер «Галушкин». Еще два вычислительных комплекса — «Червоненкис» и «Ляпунов» — находились в центре обработки данных в Сасово Рязанской области, который подвергся атаке в ночь на 9 октября. Еще один объект компании в Калуге пострадал в ночь на 8 октября.

«Червоненкис» после запуска в 2021 году занял 19-е место в мировом рейтинге TOP500, однако впоследствии опустился во вторую сотню. По данным T-Invariant, обновлению вычислительной инфраструктуры «Яндекса» мешают санкционные ограничения. Все три суперкомпьютера компании использовались преимущественно для обучения нейросетей.

Под угрозой оказались основные сервисы компании

«Яндекс» не раскрывает подробностей о состоянии суперкомпьютеров после атак. В то же время компания официально предупредила пользователей о перебоях в работе своих сервисов из-за повреждения инфраструктуры дата-центров. По её сообщению, проблемы также затронули службу поддержки.

Сбои зафиксировали не только в России, но и за рубежом, в частности в Казахстане, Сербии, Беларуси и Армении. Yandex Qazaqstan сообщил, что специалисты работают над восстановлением стабильной работы сервисов.

Последствия ощутили на себе и другие компании, чьи платформы используют облачную инфраструктуру «Яндекса». В частности, сеть пиццерий «Додо» сообщила о недоступности сайта и приложения, из-за чего клиенты не могли оформить доставку, самовывоз или заказ в заведениях.

По данным сервисов «Сбой.рф» и Downdetector, перебои также возникли в работе «Дом.ру», сайта аэропорта Пулково, «Магнита», «Ленты», «М.Видео», Timepad, «Юренту», «Вкусно — и точка», Delivery Club, LIME, Flowwow и DDX Fitness.

В Московской области у «Яндекса» остаются ещё два крупных дата-центра — в Мытищах и Ивантеевке. Однако серия атак уже вызвала беспокойство относительно устойчивости всей инфраструктуры компании.

Собеседник The Bell, знакомый с внутренним устройством систем «Яндекса», пояснил, что потеря одного дата-центра ещё не обязательно приводит к критическим последствиям. Выход из строя двух объектов создает серьезные проблемы, а повреждение трех может поставить под угрозу работу основных сервисов.

Восстановление суперкомпьютеров может затянуться

По оценке T-Invariant, среди шести крупнейших суперкомпьютеров России относительно защищенными от атак дронов остаются лишь два вычислительных комплекса «Сбербанка» — Christofari и Christofari Neo, расположенные в Сколково.

Суперкомпьютер МТС GROM в Литкарине и оставшиеся дата-центры «Яндекса» расположены в городах, которые регулярно подвергаются массированным атакам дронов.

Один из специалистов по суперкомпьютерам, с которым пообщался T-Invariant, отметил, что восстановление вычислительных систем такого уровня может оказаться чрезвычайно сложной задачей. По его словам, проблема заключается не только в финансировании, но и в дефиците чипов и других комплектующих, на которые существует глобальная очередь.

Другой эксперт объяснил уязвимость инфраструктуры тем, что дата-центры «Яндекса» строились в мирное время, без учета нынешних угроз.

«Яндекс» изменил пользовательское соглашение

На фоне атак компания добавила в пользовательское соглашение положение об освобождении от ответственности в случае форс-мажорных обстоятельств, в частности из-за атак беспилотников.

В комментарии РБК представители «Яндекса» пояснили, что подобные условия предусмотрены законодательством и ранее уже содержались в правилах использования многих сервисов. Теперь компания унифицирует их для всех своих платформ.

В перечень форс-мажорных обстоятельств включили военные действия, террористические акты с применением дронов и ракет, последствия обстрелов и взрывов, а также масштабные аварии на объектах энергоснабжения и связи, вызванные внешними факторами.

В компании подчеркнули, что изменения носят уточняющий характер и не изменяют действующих правовых механизмов.

В то же время масштаб повреждений дата-центров и перебои в работе цифровых платформ демонстрируют, насколько крупные технологические компании зависят от физической инфраструктуры и насколько сложно быстро восстанавливать её после серьёзных повреждений.

Источник: T-Invariant

Ранее в России после атаки дронов на дата-центр «Яндекса» произошел масштабный сбой интернет-сервисов.

В ночь на 11 октября беспилотники атаковали дата-центр «Яндекса» во Владимирской области России. Компания подтвердила полную остановку его работы, из-за чего в стране возникли масштабные перебои в работе десятков цифровых сервисов.

Российская технологическая компания Yandex заявила, что из-за атаки беспилотников полностью остановила работу своего дата-центра во Владимирской области России. По утверждению компании, в результате атаки была повреждена её инфраструктура.

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