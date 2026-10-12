Trzy centra danych w ciągu tygodnia: jak ataki na „Yandex” ujawniły zależność Rosji od infrastruktury cyfrowej

W nocy z 10 na 11 października 2026 roku w rosyjskim mieście Włodzimierz, w wyniku ataku dronów, wstrzymano działanie centrum danych „Yandex”. To już trzeci obiekt tej firmy, który uległ uszkodzeniom w ciągu kilku dni: wcześniej ataki dotknęły centra w Sasowie w obwodzie riazańskim oraz w Kałudze. Konsekwencje okazały się znacznie szersze niż problemy jednej firmy technologicznej: zakłócenia dotknęły infrastrukturę chmury obliczeniowej, usługi dla zwykłych użytkowników oraz platformy, od których zależą inne przedsiębiorstwa.

Na pierwszy rzut oka centrum danych to po prostu budynek z serwerami, który można naprawić lub wymienić. Jednak współczesna gospodarka cyfrowa działa inaczej. W jednym obiekcie mogą jednocześnie znajdować się zasoby obliczeniowe, bazy danych i systemy przechowywania informacji, które zapewniają działanie dziesiątek produktów innych firm. Dlatego uszkodzenie fizycznej infrastruktury może spowodować łańcuchowe awarie daleko poza granicami samego właściciela serwerów.

UA.News wyjaśnia, które serwisy ucierpiały w wyniku ataków na centra danych „Yandexu”, dlaczego firma ta stała się jednym z kluczowych elementów rosyjskiej gospodarki cyfrowej, czy ataki mogą spowolnić rozwój technologii w Federacji Rosyjskiej oraz jakie sprzeczności ujawnia koncepcja suwerennego internetu.

Sasowo, Kaługa, Włodzimierz: jak zaatakowano centra danych „Yandexa”

Pierwszy z trzech szeroko komentowanych incydentów miał miejsce w nocy z 7 na 8 października w mieście Sasowo w obwodzie riazańskim. Jak poinformowała sama firma, jej centrum danych doznało poważnych uszkodzeń w wyniku ataku drona, po czym działalność obiektu została całkowicie wstrzymana. Na terenie obiektu wybuchł pożar, a specjaliści rozpoczęli ocenę stanu sprzętu.

W komunikacie z 9 października „Yandex” zaznaczył, że na razie nie jest w stanie określić, kiedy uda się przywrócić do działania sprzęt w uszkodzonych lokalizacjach. Firma potwierdziła, że w wyniku ataku na Sasowo ucierpiała część infrastruktury. Tego samego dnia poinformowała o uderzeniu w centrum danych w Kałudze: tam kilka modułów całkowicie przestało działać.

O trzecim incydencie dowiedziano się w nocy z 10 na 11 października. Po ataku dronów centrum danych we Włodzimierzu przestało działać. Według informacji firmy pracownicy nie odnieśli obrażeń, a na miejscu zdarzenia pracowali specjaliści i służby ratownicze.

Firma potwierdziła wstrzymanie pracy obiektów oraz uszkodzenia infrastruktury. Jednocześnie pełna skala zniszczeń fizycznych, ostateczna liczba uszkodzonych serwerów oraz terminy przywrócenia pełnej wydajności pozostają nieznane. Nie każda awaria serwisu oznacza jednak, że jego dane zostały zniszczone lub że serwisu ten na zawsze stracił zdolność do działania.

Skala problemu wynika z rozmiarów samej infrastruktury. W ośrodku w Sasowie znajdowały się dziesiątki tysięcy serwerów. Ponadto znajdowały się tam dwa z trzech superkomputerów „Yandexu”, wykorzystywanych między innymi do rozwoju technologii sztucznej inteligencji. Jeśli te systemy obliczeniowe rzeczywiście uległy poważnym uszkodzeniom, konsekwencje mogą dotyczyć nie tylko bieżących usług internetowych, ale także dalszego uczenia się i udoskonalania modeli sztucznej inteligencji.

Ponad 80 usług zagrożonych: co przestało działać

Najbardziej zauważalnym skutkiem ataków były zakłócenia w działaniu Yandex Cloud — platformy chmurowej, z której korzystają zarówno oddziały samego „Yandexu”, jak i firmy zewnętrzne. Po incydencie we Włodzimierzu zgłoszono problemy z ponad 80 usługami tej platformy.

Zgodnie z doniesieniami dotyczącymi incydentu zakłócenia dotknęły zasoby obliczeniowe, komponenty sieciowe, bazy danych, magazyny danych, narzędzia dla programistów oraz usługi sztucznej inteligencji. Wśród nich wymieniono YandexGPT API — interfejs, za pomocą którego programiści mogą integrować modele językowe z własnymi aplikacjami.

Jest to zasadnicza różnica między awarią zwykłej strony internetowej a problemem platformy chmurowej. Jeśli konkretna strona przestaje się otwierać, użytkownik traci dostęp do jednego produktu. Jeśli jednak ulegnie awarii komponent infrastruktury, na którym działają inne produkty, problemy mogą pojawić się jednocześnie w dziesiątkach firm. Każda z nich ma własną stronę internetową, aplikację i bazę klientów, ale w rzeczywistości jest zależna od wspólnego dostawcy zasobów obliczeniowych.

Wśród produktów konsumenckich, o których problemach informowano po ataku na Vladimir, znalazły się „Yandex Music”, „Telemist”, „Yandex Home” oraz asystent głosowy „Alisa”. Są to serwisy o różnorodnych funkcjach: strumieniowe przesyłanie muzyki, wideokonferencje, sterowanie urządzeniami inteligentnymi oraz interakcja głosowa.

Skutki nie ograniczyły się do produktów marki „Yandex”. Po poprzednim ataku na Sasowo odnotowano problemy w działaniu stron internetowych rosyjskiego operatora kolejowego „RZD”, operatora komórkowego „MegaFon” oraz niektórych mediów.

Część produktów mogła działać niestabilnie, część – tracić poszczególne funkcje, a inne mogły wracać do normy dzięki przeniesieniu obciążenia.

Dlaczego „Yandex” jest tak ważny dla Rosji

W Rosji „Yandex” już dawno wykroczył poza ramy wyszukiwarki. To ekosystem obejmujący nawigację, taksówki, dostawę jedzenia i towarów, reklamę, pocztę elektroniczną, przetwarzanie w chmurze, wideokonferencje, subskrypcje rozrywkowe, produkty finansowe oraz narzędzia dla programistów.

Dla zwykłego użytkownika ta integracja oznacza wygodę: jedno konto, znany interfejs, wspólne mechanizmy płatności i powiązane ze sobą usługi. Jednak dla gospodarki cyfrowej taki model ma również swoją drugą stronę. Im więcej codziennych zadań skupia się w jednym ekosystemie, tym więcej potencjalnych punktów awarii pojawia się w przypadku poważnej awarii technicznej.

Na przykład problemy z serwisami mapowymi mogą utrudnić planowanie tras. Zakłócenia w działaniu usług taksówkowych lub dostawczych mogą wpłynąć na przejazdy, zamówienia oraz zarobki kierowców i kurierów. Niestabilność platformy chmurowej może zakłócić działanie aplikacji korporacyjnych, stron internetowych, wewnętrznych baz danych oraz usług obsługi klienta.

Osobnym obszarem jest reklama i handel elektroniczny. Firmy wykorzystują narzędzia cyfrowe do pozyskiwania klientów, realizacji zamówień, analizy danych, komunikacji z klientami oraz zarządzania zapasami. Jeśli część tych procesów opiera się na wspólnej infrastrukturze, nawet krótkotrwała awaria może oznaczać utratę sprzedaży, opóźnienia w obsłudze lub dodatkowe koszty związane z przywróceniem działania.

Co ważniejsze, nie wszystkie firmy są w stanie samodzielnie i szybko przenieść swoje systemy do innego dostawcy. Wymaga to kompatybilnych baz danych, kopii zapasowych, przygotowanych kont, skonfigurowanych sieci, sprawdzonych procedur przywracania oraz personelu, który potrafi z nich korzystać. Jeśli firma przez lata działała w jednym środowisku chmurowym, awaryjne przejście może okazać się skomplikowane i kosztowne.

Zatem zależność od „Yandexa” to nie tylko popularność jego marki. To zależność części rosyjskiego biznesu od komponentów technologicznych, które są niewidoczne dla użytkownika końcowego, ale bez których jego produkty cyfrowe mogą nie działać.

Czy te ataki mogą spowolnić cyfryzację Rosji

Trzy uszkodzone centra danych w krótkim czasie to poważny incydent infrastrukturalny dla firmy, która jednocześnie rozwija technologie chmurowe, produkty wyszukiwania oraz sztuczną inteligencję. Jednak długoterminowe skutki należy oceniać w kilku odrębnych obszarach.

Pierwszy obszar to bezpośrednie zakłócenia. Nawet jeśli firmie uda się przywrócić działanie głównych usług, powtarzające się awarie mogą zmusić ją do redystrybucji obciążenia, zmiany architektury systemów i odłożenia planowanych aktualizacji. Inżynierowie, którzy mieli pracować nad nowymi produktami, zmuszeni są poświęcać czas na przywracanie infrastruktury i obsługę klientów.

Drugi obszar to koszt przywrócenia sprawności. Centrum danych składa się nie tylko z serwerów. Obejmuje ono sprzęt sieciowy, systemy przechowywania danych, zasilanie, chłodzenie, zabezpieczenia fizyczne oraz specjalistyczne komponenty. Jeśli część sprzętu uległa uszkodzeniu, firma musi nie tylko zamówić zamiennik, ale także sprawdzić kompatybilność, zorganizować dostawę, zainstalować sprzęt i przywrócić sprawność wszystkich powiązanych systemów.

Trzeci aspekt — dostępność nowoczesnych akceleratorów obliczeniowych. Do uczenia dużych modeli sztucznej inteligencji potrzebne są znaczne zasoby obliczeniowe, w szczególności procesory graficzne i specjalistyczne akceleratory. Wymiana takich komponentów może być trudniejsza niż zakup standardowych serwerów. Rosyjskie firmy działają w warunkach ograniczeń eksportowych i bardziej skomplikowanej logistyki sprzętu technologicznego, co potencjalnie wydłuża czas i zwiększa koszt przywrócenia sprawności.

Czwarty obszar — konkurencja w branży sztucznej inteligencji. Jeśli „Yandex” straci część dostępnych mocy obliczeniowych, może to potencjalnie spowolnić uczenie nowych modeli, testowanie produktów oraz rozbudowę usług API. Jednak tempo wystąpienia takiego efektu zależy od tego, ile zasobów pozostało, czy istnieją lokalizacje rezerwowe oraz na ile skutecznie firma będzie w stanie przeorganizować zadania.

Jakie alternatywy dla „Yandexu” istnieją w Rosji

Rosyjski rynek cyfrowy nie ogranicza się do jednej firmy. Alternatywy dla „Yandexu” różnią się jednak w zależności od konkretnego zadania: wyszukiwania informacji, nawigacji, przetwarzania w chmurze, komunikacji czy dostaw.

W zakresie wyszukiwania głównym konkurentem pozostaje Google. Według danych serwisu analitycznego Statcounter we wrześniu 2026 roku „Yandex” posiadał około 70,3% rosyjskiego rynku wyszukiwarek, a Google – 28,1%. Liczby te pokazują, że Google utrzymuje znaczny udział w rynku, ale „Yandex” pozostaje dominującym graczem.

Wśród innych opcji znajduje się wyszukiwarka Mail.ru, która jest częścią cyfrowego ekosystemu VK, a także mniej popularne wyszukiwarki. Jednak istnienie alternatywy nie oznacza, że oferuje ona taką samą jakość wyników lokalnych, integrację z mapami, reklamami czy innymi usługami.

W zakresie nawigacji użytkownicy mogą wybierać między „Yandex Maps”, Google Maps i 2GIS. W przypadku transportu miejskiego, wyszukiwania organizacji i wyznaczania tras są to różne produkty, z których każdy ma swoje mocne strony. Jednak przejście na inną mapę niekoniecznie zrekompensuje problemy z innymi elementami ekosystemu, na przykład z usługami zamawiania taksówek lub korporacyjnymi API.

Na rynku komunikacji i platform społecznościowych ważne miejsce zajmuje VK, które rozwija sieci społecznościowe, pocztę elektroniczną, serwisy wideo i inne produkty cyfrowe. W segmencie korporacyjnym alternatywą dla poszczególnych produktów „Yandex” mogą być usługi VK, „Rostelecom”, innych rosyjskich dostawców oraz lokalne rozwiązania IT.

W przypadku infrastruktury chmurowej sytuacja jest bardziej złożona. Firmy mogą korzystać z VK Cloud, platform chmurowych innych rosyjskich dostawców, własnych serwerów lub rozwiązań międzynarodowych tam, gdzie są one dostępne i zgodne z ich potrzebami. Jednak migracja między chmurami wymaga przygotowań technicznych: konieczne jest przeniesienie danych, dostosowanie aplikacji oraz sprawdzenie systemów rezerwowych.

W przypadku taksówek, dostaw i handlu elektronicznego również istnieją alternatywy. Nie zawsze jednak mają one taki sam zasięg geograficzny, liczbę partnerów czy integrację z innymi produktami. Dlatego rezygnacja z „Yandexa” może być prosta dla pojedynczego użytkownika, a trudna dla przedsiębiorstwa, które oparło znaczną część swojej działalności na jego infrastrukturze.

Ogólnie rzecz biorąc, obecność konkurentów zmniejsza ryzyko całkowitej zależności od jednego dostawcy, ale nie eliminuje go automatycznie. Jeśli firma korzysta jednocześnie z platformy chmurowej, systemu autoryzacji, narzędzi analitycznych i innych usług jednego dostawcy, wymiana tylko jednego komponentu niekoniecznie zapewni ciągłość działania całego systemu.

Jak centralizacja zwiększyła podatność Rosji na zagrożenia

Rosja tworzyła suwerenny internet pod hasłami niezależności technologicznej i ochrony przed zewnętrznym odcięciem. Jednak w ciągu lat realizacji tej koncepcji państwo zyskało przede wszystkim większe możliwości kontrolowania ruchu sieciowego, blokowania zasobów i ograniczania dostępu obywateli do informacji. Jednocześnie scentralizowane zarządzanie internetem nie uczyniło rosyjskiej gospodarki cyfrowej odporną na ataki fizyczne, awarie techniczne i niedobór sprzętu.

Ustawa o suwerennym internecie weszła w życie w listopadzie 2019 roku. Przewiduje ona zainstalowanie w sieciach dostawców usług internetowych specjalnego sprzętu – technicznych środków przeciwdziałania zagrożeniom (TSPU) – który pozwala filtrować, blokować i przekierowywać ruch sieciowy. Jak zauważa organizacja Human Rights Watch w badaniu dotyczącym izolacji rosyjskiego internetu, system ten stał się narzędziem scentralizowanej cenzury, a jego funkcjonowanie wiąże się z nieprzejrzystymi ograniczeniami i zagrożeniami dla prywatności.

Jedną z głównych wad takiego modelu jest zastąpienie stabilności kontrolą. Państwo może zyskać większe możliwości zarządzania tym, jakie zasoby są udostępniane użytkownikom, ale nie oznacza to, że jest w stanie zapewnić nieprzerwane działanie wszystkich usług cyfrowych. Co więcej, ingerencja w infrastrukturę sieciową może powodować niepożądane awarie. Organizacja Human Rights Watch opisuje przypadki, w których z powodu blokad i problemów technicznych użytkownicy tracili dostęp nie tylko do zagranicznych platform, ale także do rosyjskich stron internetowych, aplikacji bankowych i innych ważnych usług.

Kolejną wadą jest ograniczenie dostępu do międzynarodowego ekosystemu cyfrowego. Blokowanie sieci społecznościowych, ograniczenia w działaniu narzędzi do omijania cenzury oraz wycofanie się części zagranicznych firm zawężają wybór użytkowników i przedsiębiorstw. Rosyjscy programiści zyskują możliwość zajęcia wolnych nisz, ale jednocześnie rośnie ryzyko koncentracji rynku wokół kilku dużych lokalnych dostawców. Jeśli firma jest uzależniona od ograniczonego zestawu platform chmurowych, wyszukiwarek, sieci reklamowych i narzędzi analitycznych, alternatywy mogą okazać się mniej dostępne lub wymagać kosztownej migracji.

Właśnie w tym miejscu pojawia się sprzeczność rosyjskiej polityki cyfrowej. Władze dążą do zmniejszenia zależności kraju od technologii zagranicznych, ale taka izolacja niekoniecznie prowadzi do powstania większej liczby niezależnych i wzajemnie zastępowalnych systemów. Może ona wręcz przeciwnie – wzmacniać rolę kilku krajowych firm, od których zależą całe segmenty gospodarki. Gdy jedna z nich doświadcza poważnej awarii, konsekwencje odczuwają nie tylko jej bezpośredni klienci, ale także zewnętrzne organizacje korzystające z jej infrastruktury.

W przypadku „Yandexu” ryzyko to jest szczególnie widoczne. Firma łączy w sobie wyszukiwarkę, mapy, nawigację, taksówki, dostawy, narzędzia reklamowe, przetwarzanie w chmurze oraz usługi dla programistów. Nie oznacza to, że cała Rosja jest uzależniona wyłącznie od jednego dostawcy: na rynku działają VK Cloud, inni operatorzy chmury obliczeniowej oraz własne korporacyjne centra danych. Jednak skala ekosystemu „Yandexu” sprawia, że problemy z jego infrastrukturą stanowią ryzyko systemowe dla znacznej liczby produktów cyfrowych.

Ataki na centra danych ujawniły różnicę między suwerennością sieci a odpornością jej elementów składowych. Krajowy system nazw domenowych, scentralizowane zarządzanie ruchem sieciowym czy możliwość ograniczenia połączeń zewnętrznych nie przywrócą serwerów zniszczonych w wyniku pożaru ani nie zastąpią uszkodzonego sprzętu. W tym celu niezbędne są geograficznie rozproszone lokalizacje zapasowe, niezależne kopie danych, rezerwowa moc obliczeniowa oraz regularne testy przywracania po awarii.

Po atakach na „Yandex” gwałtownie spadł ruch botów

Po atakach na centra danych „Yandexa” gwałtownie zmniejszył się zautomatyzowany ruch z sieci firmy. Według danych Cloudflare Radar, 8 października ruch w Yandex Cloud był średnio o 33% niższy od zwykłego poziomu. Po kolejnych atakach wskaźnik ruchu botów z sieci „Yandex” spadł do 0,4% maksymalnego poziomu żądań HTTP z ostatnich dwóch tygodni.

Zmiany te zwróciły uwagę na rolę rosyjskiej infrastruktury cyfrowej w operacjach informacyjnych za granicą. Rosyjskie sieci zautomatyzowanych kont były wykorzystywane do rozpowszechniania propagandy politycznej, pogłębiania polaryzacji oraz manipulacji w dyskusjach dotyczących wojny, migracji i wsparcia dla Ukrainy.

W Niemczech przedmiotem takich dyskusji stała się w szczególności partia „Alternatywa dla Niemiec” (AfD), której wypowiedzi na temat migracji, stosunków z Rosją oraz pomocy dla Ukrainy są aktywnie rozpowszechniane w mediach społecznościowych. W Stanach Zjednoczonych rosyjskie operacje informacyjne wielokrotnie wykorzystywały tematy dzielące społeczeństwo, w szczególności spory wokół Donalda Trumpa, ruchu MAGA, migracji oraz amerykańskiego wsparcia dla Kijowa.

Kolejnym kierunkiem rosyjskich operacji informacyjnych jest podsycanie wrogości między Ukraińcami a Polakami. W kampaniach wykorzystywano tematy ukraińskich uchodźców, świadczeń socjalnych, sporów historycznych oraz konkurencji na rynku pracy. Instytut Dialogu Strategicznego (ISD) udokumentował skoordynowane kampanie mające na celu wzmocnienie negatywnego nastawienia do Ukraińców w Polsce w przededniu wyborów prezydenckich w 2025 roku.

Rosyjskie sieci informacyjne mogą korzystać z serwerów różnych dostawców, wynajętej infrastruktury w innych krajach oraz zainfekowanych urządzeń. Jednocześnie gwałtowny spadek ruchu automatycznego z sieci „Yandex” wskazuje, że zakłócenia w funkcjonowaniu dużej infrastruktury technologicznej mogą wpływać na aktywność cyfrową daleko poza granicami Rosji.

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