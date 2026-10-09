Украинские дроны атаковали второй дата-центр «Яндекса» за сутки

В ночь на 9 октября беспилотники атаковали дата-центр российской компании «Яндекс» в Калуге. В результате атаки несколько модулей объекта полностью вышли из строя, а работа части сервисов может претерпевать перебои.

«Несколько модулей дата-центра полностью выведены из строя. Из-за этого часть сервисов может работать с перебоями. Полный масштаб ущерба сейчас оценивается», — заявили в «Яндексе».

В компании также уточнили, что в результате атаки никто не пострадал, а масштабы повреждений в настоящее время оцениваются.

Дата-центр «Яндекса» расположен в индустриальном парке «Грабцево» в Калуге. Это самый мощный дата-центр компании, который занимает площадь 130 тысяч квадратных метров и обеспечивает работу её внутренних сервисов.

Из-за повреждения нескольких модулей часть сервисов «Яндекса» может работать с перебоями. Полный масштаб нанесённого ущерба ещё устанавливается.

Это уже второй дата-центр «Яндекса», который за последние сутки подвергся атаке украинских беспилотников.

Накануне, 8 октября, дроны атаковали объект компании в городе Сасово Рязанской области России. После атаки там возник пожар, а работу дата-центра полностью остановили.

Впоследствии в «Яндексе» не смогли подтвердить, удастся ли восстановить поврежденное оборудование.

По имеющейся информации, в дата-центре в Сасово размещались два из трёх суперкомпьютеров «Яндекса», которые компания использует для обучения своей модели искусственного интеллекта YandexGPT.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Ранее в Рязанской области России после атаки беспилотников вспыхнул пожар в дата-центре «Яндекса».

В российском сегменте интернета 8 октября около 16:00 зафиксировали масштабный сбой. Проблемы возникли в работе банков, онлайн-сервисов, мобильных операторов, сайтов магазинов и других платформ.

Новые снимки Planet Labs показали последствия удара по дата-центру «Яндекса» в городе Сасово Рязанской области РФ. На кадрах заметны разрушения и следы пожара на крыше здания.

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