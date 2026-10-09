Супутникові знімки зафіксували пошкодження датацентру Яндексу в Росії

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Нові знімки Planet Labs показали наслідки удару по датацентру «Яндексу» в місті Сасово Рязанської області РФ. На кадрах помітні руйнування та сліди пожежі на даху будівлі.

Знімки оприлюднили в каналі «Абсолютно надійне джерело» як підтвердження удару, який стався в ніч на 8 жовтня. На них зафіксовані пошкодження даху та наслідки пожежі в лівій частині головного корпусу датацентру.

Губернатор Рязанської області Павло Малков заявив, що вночі над регіоном збили два БпЛА, а в Сасовському окрузі спалахнула покрівля одного з підприємств.

Пресслужба «Яндекса» підтвердила повну зупинку датацентру. «У датацентрі в Сасово стався інцидент, який торкнувся частини інфраструктури. Наразі ситуація на майданчику перебуває під контролем, постраждалих немає. Команда усуває наслідки події та відновлює роботу порушених сервісів», – зазначили в компанії. За даними «Коммерсантъ», у «Яндексі» також розповіли про пожежу після атаки безпілотників. Основні сервіси «Яндекса» працюють у звичайному режимі, але частина з них може бути недоступною.

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Проблеми з електропостачанням в одній із зон доступності хмарної платформи Yandex Cloud – ru-central1-b – почалися о 01:31 за московським часом. У компанії просили користувачів перенести навантаження до інших зон. Станом на 08:26 зона залишалася недоступною, а в решті зон, за словами Yandex Cloud, сервіси працювали нормально. Після повідомлень про пожежу акції «Яндекса» на Московській біржі подешевшали на 3,4%.

Джерело: Абсолютно надійне джерело

Нагадаємо, у Росії стався масштабний збій інтернет-сервісів після атаки на дата-центр Яндекса.

У Рязанській області Росії після атаки безпілотників спалахнула пожежа на дата-центрі «Яндексу».

Російський сервіс «Яндекс Карти» наклав зображення лісу поверх російської ракетної батареї поблизу Кронштадта у Фінській затоці.

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