Нічна атака РФ на Одесу пошкодила інфраструктуру та житловий будинок

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У нічний час російські війська атакували інфраструктуру Одеси. Унаслідок вибухової хвилі в багатоповерховому будинку пошкоджено фасад і вікна.

За його даними, минулося без постраждалих. Комунальники оперативно закрили отвори та прибрали територію.

Про це голова міської військової адміністрації Сергій Лисак повідомив у Телеграмі,

Уранці п’ятниці, 9 жовтня, російські військаатакували Запоріжжя. Унаслідок обстрілу загинула одна людина, є також поранені.

Нагадаємо, РФ модернізувала Герань-4, дрон отримав нову навігацію та боєголовку.

Росіяни провели 172 атаки за добу: Покровський напрямок залишається найгарячішим.

За добу на фронті відбулося 185 боєзіткнень, ворог застосував 156 КАБів — Генштаб

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