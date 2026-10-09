Ночная атака РФ на Одессу привела к повреждению инфраструктуры и жилого дома

Ночью российские войска нанесли удар по инфраструктуре Одессы. В результате взрывной волны в многоэтажном доме были повреждены фасад и окна.

По его данным, пострадавших нет. Коммунальщики оперативно закрыли пробоины и привели территорию в порядок.

Об этом глава городской военной администрации Сергей Лысак сообщил в Telegram,

Утром в пятницу, 9 октября, российские войска атаковали Запорожье. В результате обстрела погиб один человек, есть также раненые.

Напомним, РФ модернизировала «Герань-4»: дрон получил новую систему навигации и боеголовку.

Россияне совершили 172 атаки за сутки: Покровское направление остается самым горячим.

За сутки на фронте произошло 185 боевых столкновений, враг применил 156 кассетных боеприпасов — Генштаб

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