В Никопольском районе в результате нападения российских оккупантов погиб 11-летний мальчик

Днём 10 октября российские террористические войска атаковали Никопольский район, сбросив боеприпас на территорию Покровской общины. В результате удара погиб 11-летний мальчик, ещё двое детей получили ранения.



Об этом в своём Telegram-канале сообщил начальник областной военной администрации Александр Ганжа.

«Россияне сбросили боеприпас с беспилотника в Покровской общине. Ранены ещё двое детей — 12-летний мальчик и 10-летняя девочка. Они находятся в больнице. Медики оказывают всю необходимую помощь. Искренние соболезнования семье погибшего мальчика», — сообщил Ганжа.

Напомним, что днём 10 октября российские беспилотники нанесли удары по двум районам Харькова. Один из дронов попал в медицинское учреждение, вызвав пожар.

Киев с ночи 10 октября находится под постоянным обстрелом дронов российских террористов. В настоящее время стало известно о падении обломков сбитого беспилотника на 25-этажный жилой дом.

В Запорожье число погибших в результате российского террористического авиаудара 10 октября возросло до 11 человек.

Утром 10 октября российские террористические войска несколько раз атаковали Запорожье управляемыми авиабомбами.

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