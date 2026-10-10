На Нікопольщині через атаку російських окупантів загинув 11-річний хлопчик

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Удень 10 жовтня російські терористичні війська атакували Нікопольський район, скинувши боєприпас на територію Покровської громади. Унаслідок удару загинув 11-річний хлопчик, ще двоє дітей дістали поранення.



Про це у своєму Telegram-каналі повідомив начальник обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

«Росіяни скинули боєприпас з безпілотника у Покровській громаді. Поранені ще двоє дітей - 12-річний хлопчик і 10-річна дівчинка. Вони перебувають у лікарні. Медики надають усю необхідну допомогу. Щирі співчуття родині загиблого хлопчика», - повідомив Ганжа.

Нагадаємо, що удень 10 жовтня російські безпілотники завдали ударів по двох районах Харкова. Один із дронів влучив у медичний заклад, спричинивши пожежу.

Київ з ночі 10 жовтня перебуває під постійною атакую дронів російських терористів. Наразі стало відомо про падіння уламків збитого безпілотника на 25-поверховий житловий будинок.

У Запоріжжі кількість загиблих унаслідок російського терористичного авіаудару 10 жовтня зросла до 11 людей.

Вранці 10 жовтня російські терористичні війська кілька разів атакували Запоріжжя керованими авіабомбами.

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