W ciągu dnia 10 października rosyjskie siły terrorystyczne zaatakowały rejon nikopolski, zrzucając pocisk na terytorium gminy Pokrowskiej. W wyniku uderzenia zginął 11-letni chłopiec, a kolejne dwoje dzieci odniosło rany.



Informację tę podał na swoim kanale w Telegramie szef obwodowej administracji wojskowej Aleksander Ganza.

„Rosjanie zrzucili pocisk z drona na gminę Pokrowską. Ranne są jeszcze dwoje dzieci – 12-letni chłopiec i 10-letnia dziewczynka. Przebywają w szpitalu. Lekarze udzielają im wszelkiej niezbędnej pomocy. Szczere kondolencje dla rodziny zmarłego chłopca” – poinformował Hanza.

Przypomnijmy, że w ciągu dnia 10 października rosyjskie drony przeprowadziły ataki na dwie dzielnice Charkowa. Jeden z dronów uderzył w placówkę medyczną, powodując pożar.

Kijów od nocy 10 października znajduje się pod ciągłym ostrzałem dronów rosyjskich terrorystów. Obecnie wiadomo, że szczątki zestrzelonego drona spadły na 25-piętrowy budynek mieszkalny.

W Zaporożu liczba ofiar śmiertelnych w wyniku rosyjskiego terrorystycznego nalotu z 10 października wzrosła do 11 osób.

Rano 10 października rosyjskie siły terrorystyczne kilkakrotnie zaatakowały Zaporoże za pomocą kierowanych bomb lotniczych.

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