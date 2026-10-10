Zełenski: Konsekwencje zezwolenia udzielonego Rosji na sprzedaż oleju napędowego najlepiej odczuwalne są dziś w Kijowie

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiązał atak na Kijów z 10 października, przeprowadzony przy użyciu dronów rakietowych i rakiet balistycznych, z porozumieniem prezydenta USA Donalda Trapa w sprawie tymczasowego zniesienia sankcji na rosyjskie paliwo dieslowe.



„Co oznacza zezwolenie dla Rosji na sprzedaż produktów naftowych, najlepiej dało się teraz usłyszeć w Kijowie, gdzie po licznych atakach rakietami samobójczymi na obiekty energetyczne rozpoczęła się również ofensywa rakietami balistycznymi. Część rakiet udało się zestrzelić. To po raz kolejny wyraźnie pokazuje, jakie są prawdziwe zamiary Rosji. Liczą oni na kontynuację wojny, terror wobec zwykłych ludzi i zniszczenie infrastruktury” – napisał Zełenski na swoim kanale w Telegramie.

Prezydent dodał, że każdy dodatkowy miliard dolarów, który rosyjscy okupanci będą w stanie zarobić na eksporcie, wydadzą właśnie na to – na poszukiwanie i sprowadzanie kluczowych komponentów, sprzętu do produkcji broni, na wzmocnienie oddziałów „szahidów” oraz produkcję rakiet, a także na dodatkowych najemników na froncie.

„Wczoraj niestety pojawiły się zupełnie inne sygnały dla Rosji – sygnały, że dalsze ataki są jakby dopuszczalne. I to należy naprawić. Potrzebne są silne sygnały ze strony Stanów Zjednoczonych, Europy i innych partnerów. W celu wsparcia Ukrainy oraz OGRANICZENIA rosyjskiej zdolności do prowadzenia wojny i terroryzowania ludzi. Dziękuję wszystkim, którzy są po stronie Ukrainy!”, – dodał przywódca Ukrainy.

Przypomnijmy, że w ciągu dnia 10 października rosyjskie drony przeprowadziły ataki na dwie dzielnice Charkowa. Jeden z dronów uderzył w placówkę medyczną, powodując pożar.

Od nocy 10 października Kijów znajduje się pod ciągłym ostrzałem dronów rosyjskich terrorystów. Obecnie wiadomo, że szczątki zestrzelonego drona spadły na 25-piętrowy budynek mieszkalny.

W Zaporożu liczba ofiar śmiertelnych w wyniku rosyjskiego terrorystycznego nalotu z 10 października wzrosła do 11 osób.

Rano 10 października rosyjskie siły terrorystyczne kilkakrotnie zaatakowały Zaporoże za pomocą kierowanych bomb lotniczych.

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