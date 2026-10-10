W Charkowie płonie placówka medyczna po ataku rosyjskiego drona

W ciągu dnia 10 października rosyjskie drony przeprowadziły ataki na dwie dzielnice Charkowa. Jeden z dronów uderzył w placówkę medyczną, powodując pożar.

Pierwszy atak odnotowano w dzielnicy Chłodnogórskiej. Według danych Terechowa, zaatakował tam rosyjski dron typu „Molnia”. Władze miejskie ustalają skutki uderzenia.

Następnie burmistrz poinformował o kolejnym uderzeniu – tym razem w placówkę medyczną w dzielnicy Słobidskiej. Po trafieniu na miejscu wybuchł pożar.

Informację tę przekazał na Telegramie burmistrz Charkowa Igor Terechow.

Szef Obwodnej Administracji Kharkowa Oleg Sinegubow sprecyzował, że według wstępnych informacji w wyniku ataku ranna została jedna osoba. Lekarze udzielają jej niezbędnej pomocy.

Przypomnijmy, że w Zaporożu liczba ofiar śmiertelnych rosyjskiego terrorystycznego nalotu z 10 października wzrosła do 11 osób. Rannych zostało 16 osób. 11 października w Zaporożu ogłoszono dzień żałoby.

Rano 10 października w miejscowości Komyshany, należącej do gminy miejskiej Chersoniu, w wyniku ostrzału artyleryjskiego przeprowadzonego przez rosyjskich terrorystów ranny został 67-letni mężczyzna.

Rano 10 października rosyjskie wojska zaatakowały zachodnie regiony Ukrainy za pomocą dronów. We Lwowie i Iwano-Frankiwsku słychać było wybuchy, a siły obrony przeciwlotniczej odeprzeły atak z powietrza.

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