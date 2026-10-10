В Харькове после атаки российского дрона горит медицинское учреждение

Днём 10 октября российские беспилотники нанесли удары по двум районам Харькова. Один из дронов попал в медицинское учреждение, что привело к пожару.

Первый удар зафиксировали в Холодногорском районе. По данным Терехова, там атаковал российский беспилотник типа «Молния». Последствия попадания городские власти уточняют.

Впоследствии мэр сообщил ещё об одном ударе — на этот раз по медицинскому учреждению в Слободском районе. После попадания на месте вспыхнул пожар.

Об этом сообщил в Telegram мэр Харькова Игорь Терехов.

Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов уточнил, что, по предварительной информации, в результате атаки пострадал один человек. Медики оказывают ему необходимую помощь.

Напомним, в Запорожье число погибших в результате российского террористического авиаудара 10 октября возросло до 11 человек. Ранения получили 16 человек. 11 октября в Запорожье объявлен День траура.

Утром 10 октября в поселке Комышаны Херсонской городской общины в результате артиллерийского обстрела со стороны российских террористов ранения получил 67-летний мужчина.

Утром 10 октября российские войска атаковали беспилотниками западные регионы Украины. Во Львове и Ивано-Франковске были слышны взрывы, силы противовоздушной обороны отражали воздушную атаку.

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