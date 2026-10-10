Зеленский: Последствия разрешения России продавать дизельное топливо сегодня лучше всего ощутили в Киеве

Президент Украины Владимир Зеленский связал атаку на Киев 10 октября с использованием реактивных дронов и баллистических ракет с договоренностью президента США Дональда Трапа о временном снятии санкций с российского дизельного топлива.



«Что означает разрешение России продавать нефтепродукты, сейчас лучше всего было слышно в Киеве, когда после многочисленных применений реактивных «шахидов» против энергетических объектов началась ещё и атака баллистическими ракетами. Часть ракет удалось сбить. Это еще раз четко демонстрирует, каковы истинные намерения России. Они рассчитывают на продолжение войны, террор против обычных людей и уничтожение инфраструктуры», — написал Зеленский на своем Telegram-канале.

Президент добавил, что каждый дополнительный миллиард долларов, который российские оккупанты смогут заработать на экспорте, они потратят именно на это — на поиск и поставку критически важных компонентов, оборудования для производства оружия, на усиление «шахидов» и производство ракет, а также на дополнительных наемников на фронт.

«Вчера, к сожалению, были совсем другие сигналы для России — сигналы о том, что атаковать дальше якобы можно. И это нужно исправлять. Нужны сильные сигналы от Соединенных Штатов, от Европы, от других партнеров. В поддержку Украины и для ОГРАНИЧЕНИЯ способности России вести войну и терроризировать людей. Спасибо всем, кто с Украиной!», — добавил лидер Украины.

Напомним, что днём 10 октября российские беспилотники нанесли удары по двум районам Харькова. Один из дронов попал в медицинское учреждение, вызвав пожар.

Киев с ночи 10 октября находится под постоянным обстрелом дронов российских террористов. В настоящее время стало известно о падении обломков сбитого беспилотника на 25-этажный жилой дом.

В Запорожье число погибших в результате российского террористического авиаудара 10 октября возросло до 11 человек.

Утром 10 октября российские террористические войска несколько раз атаковали Запорожье управляемыми авиабомбами.

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