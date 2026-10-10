Россия нанесла удар по медицинскому учреждению в Харькове, пять человек пострадали

В Слободском районе Харькова в результате российского удара по зданию медицинского учреждения пострадали пять человек, в том числе — спасатель ГСЧС.

В результате атаки в здании произошли разрушения и возник пожар. Горели помещения с первого по третий этажи.

Подразделения ГСЧС ликвидировали возгорание. Спасатель пострадал во время работы, ему оказали медицинскую помощь на месте.

Ранее глава Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщал о четырёх пострадавших женщинах в результате удара.

Источник: ГСЧС Украины, Олег Синегубов

Напомним, что утром 10 октября российские войска атаковали беспилотниками западные регионы Украины. Во Львове и Ивано-Франковске были слышны взрывы, силы противовоздушной обороны отражали воздушную атаку.

В Винницкой области во время воздушной тревоги 9 октября раздался взрыв. Перед этим Воздушные силы ВСУ предупредили о движении реактивного беспилотника из Одесской области в направлении этой области. Информации о пострадавших и разрушениях пока нет.

Вечером 9 октября войска РФ дважды атаковали склады логистической компании «Новая почта» в Днепровском районе Днепропетровской области.

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