Росія вдарила по медзакладу в Харкові, є п’ятеро постраждалих

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У Слобідському районі Харкова внаслідок російського удару по будівлі медичного закладу постраждали п’ятеро людей, серед них — рятувальник ДСНС.

Унаслідок атаки в будівлі сталися руйнування та виникла пожежа. Горіли приміщення з першого по третій поверхи.

Підрозділи ДСНС ліквідували загоряння. Рятувальник постраждав під час роботи, йому надали медичну допомогу на місці.

Раніше голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомляв про чотирьох постраждалих жінок унаслідок удару.

Джерело: ДСНС України, Олег Синєгубов

Нагадаємо, що уранці 10 жовтня російські війська атакували безпілотниками західні регіони України. У Львові та Івано-Франківську було чутно вибухи, сили протиповітряної оборони відбивали повітряну атаку.

На Вінниччині під час повітряної тривоги 9 жовтня пролунав вибух. Перед цим Повітряні сили ЗСУ попередили про рух реактивного безпілотника з Одещини в напрямку області. Інформації про постраждалих і руйнування наразі немає.

Увечері 9 жовтня війська рф двічі атакували склади логістичної компанії Нова пошта у Дніпровському районі на Дніпропетровщині.

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