Зеленский предупредил об угрозе новых ракетных ударов со стороны РФ

В Украине в ближайшие дни сохраняется особая угроза новых ракетных ударов со стороны России. В связи с этим страна остро нуждается в дополнительных системах противовоздушной обороны.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что во время сегодняшней баллистической атаки на Киев провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Он поблагодарил французского лидера за поддержку.

Украина продолжает работать с международными партнерами над получением дополнительных пакетов средств противовоздушной обороны.

Зеленский также подчеркнул необходимость усиления давления на Россию и совместных решительных шагов для прекращения войны. Отдельно лидеры обсудили проблемы, связанные с ослаблением санкций против российских нефтепродуктов.

Источник: Владимир Зеленский

Днём 10 октября появилась информация об остановке поездов в столичном метрополитене. Телеграм-каналы сообщили, что из-за отключения напряжения от внешних источников питания в метрополитене временно приостановлено движение поездов и работа эскалаторов.

Киев с ночи 10 октября находится под постоянными атаками дронов российских террористов. В настоящее время стало известно о падении обломков сбитого беспилотника на 25-этажный жилой дом.

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