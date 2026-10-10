Удар со стороны РФ повредил инфраструктуру провайдера TENET в Одессе

В результате российской атаки в Одессе был поврежден технологический комплекс интернет-провайдера TENET. Из-за этого у части абонентов могут возникнуть проблемы с доступом к интернету и отдельным сервисам.

По данным провайдера, удар повредил энергогенерирующее оборудование и системы охлаждения объекта. В связи с этим возможность дальнейшей работы технологической площадки пока находится под вопросом.

Специалисты компании работают над минимизацией последствий атаки и перенаправлением сетевого трафика. О дальнейших изменениях ситуации обещают сообщать дополнительно.

Источник: TENET

Напомним, что утром 10 октября российские войска атаковали беспилотниками западные регионы Украины. Во Львове и Ивано-Франковске были слышны взрывы, силы противовоздушной обороны отражали воздушную атаку.

В Винницкой области во время воздушной тревоги 9 октября раздался взрыв. Перед этим Воздушные силы ВСУ предупредили о движении реактивного беспилотника из Одесской области в направлении этой области. Информации о пострадавших и разрушениях пока нет.

Вечером 9 октября войска РФ дважды атаковали склады логистической компании «Новая почта» в Днепровском районе Днепропетровской области.

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