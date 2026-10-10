Спецпредставитель Владимира Путина Кирилл Дмитриев назвал «историческим» и «знаковым» обращение президента США Дональда Трампа к украинцам с призывом избрать нового главу государства вместо Владимира Зеленского.

Дмитриев заявил, что Трамп якобы присоединился к сторонникам идеи о необходимости нового руководства Украины, которое, по его словам, будет стремиться к миру. Он также обвинил Зеленского в том, что тот якобы способствует продолжению войны.

Ранее Трамп заявил, что Украине нужен президент, способный заключать соглашения. Американский лидер также утверждал, что у Зеленского были возможности договориться о завершении войны с Россией, но он ими не воспользовался.

Президент Владимир Зеленский заявил, что доходы от экспорта российских нефтепродуктов помогают Кремлю продолжать войну против Украины. По его словам, последствия ослабления ограничений стали особенно ощутимыми на фоне российских ударов по Киеву.

Президент США Дональд Трамп заявил о достижении договоренности с диктатором РФ Владимиром Путиным о поставках миллионов тонн российского дизельного топлива на американский и мировой рынки.

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