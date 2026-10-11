Дроны атаковали третий дата-центр «Яндекса» в РФ, сбои затронули более 80 сервисов Yandex Cloud

В ночь на 11 октября беспилотники атаковали дата-центр «Яндекса» во Владимирской области России. Компания подтвердила полную остановку его работы, из-за чего в стране возникли масштабные перебои в работе десятков цифровых сервисов.

О взрывах во Владимирской области местные жители начали сообщать ночью. По их словам, удар пришелся по дата-центру компании в городе Владимир.

Объект имеет мощность 50 МВт и рассчитан на 2880 серверных стоек. На момент появления первых сообщений российские власти официально не комментировали атаку.

Сначала пользователи столкнулись со сбоями в популярных сервисах, в частности:

голосовом помощнике «Алиса» ;

музыкальном сервисе «Яндекс Музыка» ;

платформе видеосвязи «Телемост» ;

сервисе «умного дома» «Яндекс Дом».

Однако проблемы оказались гораздо более масштабными. В зонах доступности облачной платформы Yandex Cloud перестали работать более 80 ключевых сервисов. Сбои затронули вычислительные и сетевые мощности, базы данных, хранилища, инструменты для разработчиков и бизнеса, а также сервисы искусственного интеллекта, в частности YandexGPT API.

В «Яндексе» подтвердили, что из-за атаки беспилотников работа дата-центра во Владимире полностью остановлена. По заявлению компании, пострадавших нет.

Ранее Yandex Cloud сообщал о перебоях с электроснабжением в одной из зон доступности платформы.

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев подтвердил атаку беспилотников на инфраструктуру в пригороде Владимира.

По его словам, после удара возник пожар. Из-за отключения двух подстанций около 5 тысяч жителей остались без электроэнергии. Восстановить подачу электричества планируют по резервной схеме после устранения угрозы.

Жителей домов, расположенных ближе всего к атакованному объекту, эвакуируют. Авдеев заявил, что жилые дома не разрушены, а информации о пострадавших пока нет.

Об этом сообщает OSINT-канал Exilenova+ и мониторинговые каналы.

До этого украинские дроны поразили два из пяти дата-центров российской технологической компании «Яндекс» в районе Сасово и Калужской области Российской Федерации — государства-агрессора. Один из объектов содержал два из трёх суперкомпьютеров, которые «Яндекс» использует для обучения модели искусственного интеллекта YandexGPT.

Российская компания «Яндекс» пока не может назвать сроки возобновления работы двух дата-центров, поврежденных в результате атак беспилотников 8 и 9 октября. Объект в Сасове Рязанской области полностью прекратил работу, а в дата-центре в Калуге вышла из строя часть инфраструктуры.

Читай нас в