Яндекс не може назвати терміни відновлення дата-центрів після атак дронів

0:00 / 0:00

Російська компанія «Яндекс» поки не може назвати терміни відновлення роботи двох дата-центрів, пошкоджених унаслідок атак безпілотників 8 та 9 жовтня. Об'єкт у Сасові Рязанської області повністю зупинив роботу, а в дата-центрі в Калузі з ладу вийшла частина інфраструктури.

У компанії повідомили, що продовжують оцінювати масштаби пошкоджень і визначати, яке обладнання можна відновити. Водночас точні строки повернення об'єктів до роботи наразі залишаються невідомими.

«Дата-центри — "залізне серце" "Яндекса". Їхня працездатність критично важлива для сервісів, які стали частиною повсякденного життя людей. Ми продовжуємо оцінювати стан інфраструктури, проте поки назвати терміни відновлення роботи обладнання в дата-центрах дуже складно», — йдеться в заяві компанії.

Перша атака сталася в ніч із 7 на 8 жовтня в місті Сасово. На об'єкті виникла пожежа, після чого його роботу повністю зупинили. Вранці 9 жовтня безпілотники атакували ще один дата-центр компанії — у Калузі, де кілька модулів інфраструктури вийшли з ладу. За даними «Яндекса», працівники обох об'єктів не постраждали.

Після пошкодження дата-центру в Сасові в російському сегменті інтернету виникли масштабні перебої. Проблеми торкнулися сервісів самого «Яндекса», сайтів Російської залізниці, окремих банків, ЗМІ та інших компаній, які використовували інфраструктуру пошкодженого об'єкта.

Нова атака на інфраструктуру в Калузі створює додаткові ризики для стабільної роботи сервісів компанії. У «Яндексі» зазначили, що фахівці продовжують оцінювати ситуацію, а відновлення обладнання може виявитися складним завданням.

За даними компанії, загалом її інфраструктура налічує п'ять дата-центрів. Наразі невідомо, скільки часу знадобиться для відновлення пошкоджених об'єктів і повної стабілізації роботи обладнання.

Нагадаємо, українські дрони атакували другий дата-центр Яндекса за добу.

Раніше у Рязанській області Росії після атаки безпілотників спалахнула пожежа на дата-центрі «Яндексу».

У російському сегменті інтернету 8 жовтня близько 16:00 зафіксували масштабний збій. Проблеми виникли в роботі банків, онлайн-сервісів, мобільних операторів, сайтів магазинів та інших платформ.

Нові знімки Planet Labs показали наслідки удару по датацентру «Яндексу» в місті Сасово Рязанської області РФ. На кадрах помітні руйнування та сліди пожежі на даху будівлі.

Читай нас у