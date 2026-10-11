У Молдові під час атаки РФ по Україні впав і вибухнув безпілотник

0:00 / 0:00

У ніч проти 11 жовтня на території Молдови впав і вибухнув безпілотник. Водночас національні системи повітряного спостереження не зафіксували несанкціонованого перетину державного кордону.

За даними правоохоронців, безпілотник упав і вибухнув у лісі на околиці села Джамена в Новоаненському районі.

Повідомлення про виявлення дрона надійшло до поліції близько 22:20. Після цього на місце події виїхали групи військових і саперів.

Територію, де впав безпілотник, оточили. Наразі фахівці обстежують об’єкт і встановлюють обставини інциденту.

Правоохоронці закликали громадян не наближатися до підозрілих предметів або уламків і не торкатися їх. Також людей просять не відвідувати район падіння безпілотника до завершення перевірок.

Попри виявлення дрона на території країни, національні системи повітряного спостереження не зафіксували несанкціонованого перетину кордону. Обставини появи та падіння безпілотника з’ясовують.

Про це повідомляє NewsMaker.

Порушення повітряного простору Молдови російськими безпілотниками може бути навмисною дією Росії.

Влада Молдови розпочала створення спеціальних захисних зон та укриттів на пунктах пропуску через державний кордон із Україною для захисту працівників і громадян від атак безпілотників. Міністерка внутрішніх справ Данієла Місаїл-Нікітін зазначила, що у разі небезпеки цивільні та прикордонники матимуть змогу оперативно евакуюватися у безпечні місця.

Читай нас у