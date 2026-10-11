В Молдове во время нападения РФ на Украину упал и взорвался беспилотник

В ночь на 11 октября на территории Молдовы упал и взорвался беспилотник. При этом национальные системы воздушного наблюдения не зафиксировали несанкционированного пересечения государственной границы.

По данным правоохранительных органов, беспилотник упал и взорвался в лесу на окраине села Джамена в Новоаненском районе.

Сообщение об обнаружении дрона поступило в полицию около 22:20. После этого на место происшествия выехали группы военных и саперов.

Территорию, где упал беспилотник, оцепили. В настоящее время специалисты обследуют объект и устанавливают обстоятельства инцидента.

Правоохранители призвали граждан не приближаться к подозрительным предметам или обломкам и не прикасаться к ним. Также людей просят не посещать район падения беспилотника до завершения проверок.

Несмотря на обнаружение дрона на территории страны, национальные системы воздушного наблюдения не зафиксировали несанкционированного пересечения границы. Обстоятельства появления и падения беспилотника выясняются.

Об этом сообщает NewsMaker.

Нарушение воздушного пространства Молдовы российскими беспилотниками может быть преднамеренным действием России.

Власти Молдовы приступили к созданию специальных защитных зон и укрытий на пунктах пропуска через государственную границу с Украиной для защиты сотрудников и граждан от атак беспилотников. Министр внутренних дел Даниэла Мисаил-Никитин отметила, что в случае опасности гражданские лица и пограничники смогут оперативно эвакуироваться в безопасные места.

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