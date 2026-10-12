В Москве силовики возобновили облавы на военнообязанных

В Москве сотрудники Росгвардии и полиции активизировали меры по проверке документов у мужчин, используя их для принудительного привлечения граждан к участию в войне против Украины. По данным правозащитных организаций, силовики задерживают мужчин в запасе под предлогом проверки по ориентировкам, после чего доставляют их в пункты вербовки.

Очевидцы сообщают о массовых проверках в метро и на улицах российской столицы. По словам правозащитников, Росгвардия использует планшеты с доступом к базе данных воинского учета, а более масштабные облавы на призывников ожидаются после 15 октября с началом отправки в войска в ходе осенней призывной кампании.

Источник: «Важные истории»

Российские власти планируют создать реабилитационные центры для участников войны против Украины, потерявших конечности. Такие учреждения должны появиться в каждом из восьми федеральных округов РФ. Точных сроков открытия учреждений пока не называют, однако один центр уже работает на базе Российского государственного социального университета (РГСУ) в Подмосковье.

Российский диктатор Владимир Путин своим указом увеличил численность армии РФ на 15,5 тысяч человек — фактически это одна полноценная дивизия. Это уже четвертое такое увеличение с начала года, тогда как за предыдущие годы войны Путин расширял штат армии лишь три раза.

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