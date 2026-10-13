Россия нанесла удар по Украине пятью ракетами и более чем сотней дронов, ПВО сбила часть целей

В ночь на 13 октября российские войска нанесли очередной удар по Украине, применив баллистические ракеты и реактивные беспилотники. По данным Воздушных сил ВСУ, силы противовоздушной обороны сбили 88 воздушных целей.

В ночь на 13 октября, начиная с 18:00 12 октября, противник атаковал Украину пятью баллистическими ракетами «Искандер-М»/С-400 из Брянской области, девятью барикадирующимися боеприпасами «Бандероль»/«Дань-Т» и 108 ударными БПЛА типа Shahed (74 из них — реактивные), «Гербера» и дронами-имитаторами типа «Пародия». Запуски осуществлялись с направлений Орла, Курска и Приморско-Ахтарска в РФ, а также с временно оккупированных территорий Донецкой области и АР Крым — в частности, из Гвардейского.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00 противовоздушная оборона сбила или подавила 88 вражеских БПЛА типа Shahed (58 из них — реактивные), «Гербера» и дронов других типов.

Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 17 точках, а также падение сбитых целей и их обломков в семи точках. Кроме того, в Харькове зафиксировали попадания баражирующих боеприпасов, часть из которых не достигла целей.

Утром 13 октября российская армия атаковала Львовскую область. В результате удара загорелись два жилых дома. Также в областной администрации сообщили о повреждении трех автомобилей.

Информация о пострадавших пока не поступала. На месте работают все соответствующие службы. Для атаки российские войска применили реактивные беспилотники.

Источник: Воздушные Силы ВС Украины

Напомним, Россия атаковала медицинское учреждение в Хмельницкой области, четыре пациента получили травмы.

Добавим, что россияне более 10 раз атаковали Днепропетровскую область в течение вечера и ночи, есть пострадавший.

Харьков оказался под ударом российских «Бандеролей», зафиксировано попадание.

Ночью российские войска атаковали Изюм Харьковской области баражирующим боеприпасом типа S-8000 «Бандероль». В результате удара один человек получил ранения, повреждены около 15 частных и один многоквартирный дом. Также повреждены электросети и линия интернета.

Читай нас в