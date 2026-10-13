Массированная атака дронов нарушила работу московских аэропортов и привела к изменению расписания рейсов

В ночь на 13 октября массированная атака беспилотников привела к приостановке работы нескольких московских аэропортов. Из-за ограничений на посадку более десятка рейсов столкнулись с проблемами — самолеты разворачивались и направлялись в другие аэропорты.

Три самолета, летевшие из Турции в Москву, были вынуждены развернуться в небе над Литвой и полететь обратно, поскольку аэропорт «Внуково» ввел ограничения на фоне обстрела. Об этом около 23:00 сообщило российское пропагандистское СМИ «ТАСС».

Через некоторое время «ТАСС» со ссылкой на данные руководства аэропорта сообщило, что более десяти самолетов, которые должны были приземлиться в «Внуково», были перенаправлены в другие аэропорты из-за ограничений. В частности, речь идет как минимум о 14 рейсах из Минска, Стамбула, Санкт-Петербурга, Астаны, Анталии, Хургады, Калининграда, Дубая и Измира.

Тем временем мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о массированной атаке дронов на город. Около 22:45 он написал в своем Telegram-канале, что российская противовоздушная оборона якобы уничтожила не менее 10 дронов, летевших на город. Собянин также сообщил о «падении обломков» в результате атаки. На место были направлены экстренные службы.

Примерно через час мэр российской столицы вновь сообщил о налете беспилотников на Москву. По его данным, на этот раз ПВО якобы уничтожила не менее 15 БПЛА.

Атака на Москву продолжилась и после полуночи. Около 02:20 Собянин вновь написал, что ПВО «уничтожила» ещё 10 дронов на окраинах города.

Кроме того, «Росавиация» около 01:00 сообщила о введении ограничений в московском аэропорту «Домодедово». Аэропорт «Жуковский» в Московской области также приостановил работу на фоне массированной атаки.

Добавим, что в Ростове-на-Дону после украинского удара сгорел нефтяной терминал.

Напомним, в России уже третьи сутки горит нефтеналивной терминал после атаки дронов.

В ночь на 10 октября беспилотники атаковали российский НПЗ в Ростове-на-Дону. После нескольких взрывов на предприятии возник масштабный пожар. Вероятной целью стал нефтеналивной терминал Новошахтинского завода нефтепродуктов.

Москва и Московская область подверглись массированной атаке беспилотников. Один из ударов пришелся на Московский нефтеперерабатывающий завод «Газпромнефть-МНПЗ» в районе Капотни, после чего на предприятии вспыхнул пожар.

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