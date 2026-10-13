В Донецкой области остаются почти 72 тысячи мирных жителей

На подконтрольной правительству Украины территории Донецкой области остаются 71 921 гражданского лица, в том числе 3124 ребенка. Больше всего людей проживает в Славянской и Краматорской общинах.

«Сейчас на территории области находятся 71 921 человек, из них 3124 ребенка… Большинство людей — в Славянской и Краматорской общинах», — сказал глава областной администрации.

По словам Вадима Филишкина, с начала октября в результате российских обстрелов в Донецкой области погибли 43 человека, ещё 106 мирных жителей получили ранения.

Глава Донецкой ОГА отметил, что российские войска ежедневно увеличивают количество ударов по объектам частной и коммунальной собственности. Из-за этого ситуация с безопасностью в регионе все больше осложняется.

Эвакуация гражданского населения из Донецкой области в более безопасные регионы Украины продолжается.

Об этом в эфире телевидения сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

Напомним, в Донецкой области расширили зону обязательной принудительной эвакуации детей с отдельных территорий Краматорска. Эвакуация будет проводиться в сопровождении родителей, лиц, их заменяющих, или законных представителей.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что призывов к эвакуации из столицы пока не было, однако горожанам следует учитывать возможное усиление российских обстрелов.

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