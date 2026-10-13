Россия атаковала Ровенскую область, повреждены общежития и жилые дома

В ночь на вторник, 13 октября, российские войска нанесли удары по Ровно и Ровенской области. В результате атаки были повреждены общежития, жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры. По предварительной информации, люди не пострадали.

По словам Александра Коваля, в результате российского удара повреждения получила нежилая инфраструктура.

«Повреждения получило нежилое помещение. По предварительной информации, люди не пострадали», — отметил глава Ровенской областной государственной администрации.

Впоследствии Коваль сообщил об атаке на Сарненский район Ровенской области. Там зафиксировали несколько попаданий в нефункционирующее предприятие.

Также в районе повреждена гражданская инфраструктура, общежития и жилые дома.

9 октября в результате российской атаки на Ровенскую область пострадала многодетная семья. Тогда ранения получили семь человек: две женщины, мужчина и четверо детей. Всех детей госпитализировали.

Информация о последствиях атаки в ночь на 13 октября может уточняться.

Об этом сообщил глава Ровенской областной военной администрации Александр Коваль.

В ночь на 13 октября российские войска нанесли очередной удар по Украине, применив баллистические ракеты и реактивные беспилотники. По данным Воздушных сил ВСУ, силы противовоздушной обороны уничтожили 88 воздушных целей.

Напомним, Россия атаковала медицинское учреждение в Хмельницкой области, четыре пациента получили травмы.

Добавим, что россияне более 10 раз атаковали Днепропетровскую область в течение вечера и ночи, есть пострадавший.

Харьков оказался под ударом российских «Бандеролей», зафиксировано попадание.

Ночью российские войска атаковали Изюм Харьковской области баражирующим боеприпасом типа S-8000 «Бандероль». В результате удара один человек получил ранения, повреждены около 15 частных и один многоквартирный дом. Также повреждены электросети и линия интернета.

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