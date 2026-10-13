Российские атаки в Донецкой области унесли жизни четырёх человек, ещё 11 получили ранения

В Донецкой области в результате российских обстрелов погибли четыре человека, ещё 11 получили ранения. В Краматорске российский FPV-дрон попал в девятиэтажный жилой дом, вызвав масштабный пожар. Огонь также охватил квартиры и балконы другого многоэтажного дома.

По данным ГСЧС, после попадания российского FPV-дрона в девятиэтажный дом возник пожар площадью около 1000 кв. м. Загорелись квартиры и балконы. Спасатели боролись с огнем, однако из-за небезопасной обстановки были вынуждены прекратить тушение.

В другом девятиэтажном доме также загорелись квартиры и балконы. Там пожар ликвидировали на площади 130 кв. м.

Кроме того, из-за российского обстрела загорелись два торговых павильона на территории рынка. Огонь охватил около 100 кв. м, но спасатели оперативно потушили пожар.

Утром 13 октября пожарные также ликвидировали возгорание легкового автомобиля. По предварительным данным ГСЧС, в результате указанных пожаров погибших и пострадавших не было.

По информации Вадима Филашкина, в Славянске в результате обстрелов ранены четыре человека. Повреждены 45 частных домов, многоэтажное здание, автозаправочная станция, хозяйственное сооружение и девять автомобилей.

В Краматорске ранен один человек. В Ясногорке погиб один человек, ещё двое получили ранения. Там повреждены два частных дома.

В Черкасском погибли три человека, ещё четверо получили ранения. Российский удар разрушил частный дом.

Также в Новодонецком поврежден двухэтажный дом. В Очеретином Александровской общины были повреждены почтовое отделение и автомобиль, в Новоандреевке — частный дом, а в Запаро-Марьевке — автомобиль.

Всего за сутки российские войска 34 раза обстреляли населенные пункты Донецкой области. С прифронтовых территорий эвакуировали 154 человека, в том числе 29 детей.

Об этом сообщили ГСЧС Украины и начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

Харьков оказался под ударом российских ракет «Бандероль», зафиксировано попадание.

В Очакове Николаевской области в результате российского удара ракетой «Бандероль» пострадала 54-летняя женщина. Ее состояние стабильное. Также повреждены складское помещение, четыре двухэтажных многоквартирных дома и один частный дом.

Кроме того, в результате российского ракетного удара по пригороду Харькова погибли три человека, ещё девять получили ранения. Информация об обстоятельствах атаки и состоянии пострадавших пока не уточняется.

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