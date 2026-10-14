Российский реактивный дрон атаковал Тернополь и повредил административное здание

В ночь на 14 октября российский реактивный беспилотник поразил одно из административных зданий в Тернополе. В результате атаки здание получило повреждения.

Об этом сообщает начальник Тернопольской областной военной администрации Тарас Пастух.

Попадание произошло в 23:44, уточнил Пастух. Данные о возможных пострадавших в настоящее время устанавливаются. Начальник Тернопольской областной военной администрации не сообщил, есть ли информация о пострадавших, их состоянии и масштабах повреждений, а также о повторных попаданиях.

Тарас Пастух попросил жителей не распространять фото, видео и информацию о месте падения дрона.

Реактивные ударные беспилотники представляют дополнительную угрозу из-за высокой скорости полёта. Из-за этого времени на реагирование после обнаружения воздушной цели может оставаться меньше, чем при приближении более медленных дронов.

Источник: Тарас Пастух

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