Видео: Россия более 10 часов атаковала Кировоградскую область с помощью дронов, есть погибшие и раненые

В ночь на 15 октября Россия более 10 часов наносила удары по Кировоградской области с помощью ударных дронов. В результате обстрела погибли три человека, ещё шестеро получили травмы, а попадания и последствия атак были зафиксированы в 25 населённых пунктах области.

В областном центре дроны попали в:

территории предприятий;

логистические центры и склады;

жилые дома и придомовые территории.

После ударов вспыхнули пожары.

В Кропивницком и Новоукраинском районах под атаку попали объекты транспортной инфраструктуры, там тоже возникли возгорания. Также повреждены жилые дома, дворы и автомобили.

Спасатели продолжают ликвидировать последствия. Число пострадавших и масштабы разрушений уточняются.

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Источник: ГСЧС

Напомним, российские войска нанесли удары по двум промышленным предприятиям в Полтавской области.

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В ночь на 14 октября в Луцке в результате попадания вражеского беспилотника возник пожар на территории нефтебазы. Пожар произошел около двух часов ночи.

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