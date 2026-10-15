Видео: Россия более 10 часов атаковала Кировоградскую область с помощью дронов, есть погибшие и раненые
В ночь на 15 октября Россия более 10 часов наносила удары по Кировоградской области с помощью ударных дронов. В результате обстрела погибли три человека, ещё шестеро получили травмы, а попадания и последствия атак были зафиксированы в 25 населённых пунктах области.
В областном центре дроны попали в:
- территории предприятий;
- логистические центры и склады;
- жилые дома и придомовые территории.
После ударов вспыхнули пожары.
В Кропивницком и Новоукраинском районах под атаку попали объекты транспортной инфраструктуры, там тоже возникли возгорания. Также повреждены жилые дома, дворы и автомобили.
Спасатели продолжают ликвидировать последствия. Число пострадавших и масштабы разрушений уточняются.
Источник: ГСЧС
Напомним, российские войска нанесли удары по двум промышленным предприятиям в Полтавской области.
В Киеве и семи областях зафиксировали отключение электроэнергии из-за атак РФ.
В результате российской атаки в ночь на 14 октября были повреждены все три городские теплоэлектроцентрали Киева, а также критически важные энергообъекты в Киевской области. В столице возросло число погибших и раненых после ударов по жилой застройке.
В Хмельницком районе в результате падения обломков российского беспилотника загорелась автозаправочная станция. Двое человек получили легкие ранения.
В ночь на 14 октября в Луцке в результате попадания вражеского беспилотника возник пожар на территории нефтебазы. Пожар произошел около двух часов ночи.