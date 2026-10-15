Російські війська вдарили по двох промислових підприємствах на Полтавщині

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Уранці 15 жовтня російські війська атакували Полтавську область, завдавши ударів по двох промислових підприємствах. Інформація про наслідки атаки та можливих постраждалих наразі не уточнюється.

Про це повідомляє начальник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич.

«Зафіксовано влучення ворожих БпЛА по двох промислових підприємствах у Полтавському та Миргородському районах. Попередньо, обійшлося без постраждалих», – йдеться у повідомленні.

У Києві та семи областях зафіксували знеструмлення через атаки РФ.

Унаслідок російської атаки вночі проти 14 жовтня були уражені всі три міські теплоелектроцентралі Києва, а також критично важливі енергооб’єкти в Київській області. У столиці зросла кількість загиблих і поранених після ударів по житловій забудові.

У Хмельницькому районі внаслідок падіння уламків російського безпілотника загорілася автозаправна станція. Двоє людей дістали легкі поранення.

У ніч проти 14 жовтня в Луцьку внаслідок влучання ворожого безпілотника виникла пожежа на території нафтобази. Загоряння сталося близько другої години ночі.

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