Российские войска нанесли удар по двум промышленным предприятиям в Полтавской области

Утром 15 октября российские войска атаковали Полтавскую область, нанеся удары по двум промышленным предприятиям. Информация о последствиях атаки и возможных пострадавших пока не уточняется.

Об этом сообщает начальник Полтавской ОГА Виталий Дякивнич.

«Зафиксировано попадание вражеских БПЛА по двум промышленным предприятиям в Полтавском и Миргородском районах. Предварительно, обошлось без пострадавших», — говорится в сообщении.

В Киеве и семи областях зафиксировали отключение электроэнергии из-за атак РФ.

В результате российской атаки в ночь на 14 октября были повреждены все три городские теплоэлектроцентрали Киева, а также критически важные энергообъекты в Киевской области. В столице возросло число погибших и раненых после ударов по жилой застройке.

В Хмельницком районе в результате падения обломков российского беспилотника загорелась автозаправочная станция. Двое человек получили легкие ранения.

В ночь на 14 октября в Луцке в результате попадания вражеского беспилотника возник пожар на территории нефтебазы. Возгорание произошло около двух часов ночи.

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