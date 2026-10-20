Українські розвідники полонили трьох африканців та трьох росіян на Донеччині
Розвідники 3-го армійського корпусу ЗСУ під час штурму позицій рф у районі Липового, Зеленої Долини та Колодязів Донецької області взяли в полон шістьох окупантів. Троє з них виявилися африканськими найманцями, які розуміли лише англійську мову, тому спілкування з ними відбувалося англійською.
На оприлюдненому відео від першої особи показано просування бійців лісистою місцевістю, зачистку бліндажів та перевірку укриттів. В одному з епізодів розвідники розбирали завали зруйнованого бліндажа, щоб дістати пораненого російського військовослужбовця, жартома назвавши це операцією «Археолог».
Усі захоплені окупанти поповнили обмінний фонд для повернення українських захисників.
Джерело: Цензор.НЕТ.
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