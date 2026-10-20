Украинские разведчики взяли в плен троих африканцев и троих россиян в Донецкой области

Разведчики 3-го армейского корпуса ВСУ во время штурма позиций РФ в районе Липового, Зеленой Долины и Колодцев Донецкой области взяли в плен шестерых оккупантов. Трое из них оказались африканскими наемниками, которые понимали только английский язык, поэтому общение с ними велось на английском.

На обнародованном видео от первого лица показано продвижение бойцов по лесистой местности, зачистку блиндажей и проверку укрытий. В одном из эпизодов разведчики разбирали завалы разрушенного блиндажа, чтобы достать раненого российского военнослужащего, в шутку назвав это операцией «Археолог».

Все захваченные оккупанты пополнили обменный фонд для возвращения украинских защитников.

Источник: Цензор.НЕТ.

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